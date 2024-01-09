مجله سرو با تیتر «مهندس مقاومت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری سرو به‌تازگی با عنوان «مهندسِ مقاومت» توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان گفتمان، پرسمان، راویان، دیده‌بان، یادمان و راهیان تشکیل شده و در این‌شماره‌اش سرمقاله‌ای به‌قلم محمدقاسم ناظر با تیتر «امتدادِ مکتب سلیمانی» منتشر شده است.

فصل گفتمان این شماره از نشریه سرو؛ در گفت‌وگویی با سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخته و در ادامه درمقاله ای نوشته مهران کریمی با عنوان «خون‌آوردهای حاج قاسم» چگونگی ایجاد تحول عظیم در پی شهادت حاج قاسم در سطح جهانی و منطقه را بررسی کرده است.

در بخش پرسمان سرو؛ در گفتگویی با سرتیپ غلامرضا آقاخانی جانشین اسبق کنترل نهاجا اقدامات و نقش شهید ستاری را در تامین مالی اقلام، تجهیزات و مایحتاج نیروی هوایی ارتش در مقطع جنگ تحمیلی و دوران پس ازآن بررسی شده و در ادامه یادداشت شفاهی امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش در رابطه با شروع روابط خود با شهید ستاری و خدمات وی در نیروی هوایی ارتش از دیگر مطالب پرسمان سرو است.

در بخش دیده بان سرو؛ در گفتگویی با مصطفی یوسف زاده منتقد و کارشناس سینما؛ ضمن بررسی آثارساخته شده سینمایی با موضوعیت فلسطین، چرایی ساخته نشدن و مغفول ماندن آثار سینمایی متنوع با موضوعیت فلسطین را مورد واکاوی قرار داده است و در ادامه دو یادداشت شفاهی با عنوان «شعر؛ مهم‌ترین رسانه انقلاب» به قلم سعید بیابانکی و «شعرِ انقلاب یا شعرِ انقلابی؟» نوشته آرش شفاعی به چاپ رسیده است.

در ادامه این نشریه و در بخش‌های یادمان، راهیان و راویان سرو به موضوعاتی همچون گفت وگو با حسن کاظمی قمی سفیر اسبق ایران در عراق در رابطه با نقش شهید ابومهدی المهندس در مقابله با استکبار و تروریسم، نگاهی به جهاد بزرگ حاج قاسم سلیمانی و ثمرات آن، سجایای اخلاقی شهید ستاری در گفت‌وگو با امیر سرتیپ محمدتقی تاجیک، نقد و بررسی فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا»، مقدمه‌ای برعملیات کربلای پنج، گفت‌وگو با داود خا کپور از بازماندگان بمباران زندان دوله تو، مقدمه‌ای بر معرفی گروه‌های فلسطینی، نگاهی به تاریخ ارتش در ایران تا جنگ جهانی دوم به بهانه سالروز دگرگونی ارتش ایران از سنتی به نوین، گزارشی از وداع مردم تهران با پیکرهای پاک ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یادداشتی درباره نسبت معماری و دفاع مقدس، گزارشی از گردهمایی پیشکسوتان پدافند هوایی، سرخط خبرهای دی ماه در حوزه مقاومت پرداخته شده است.