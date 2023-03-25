چهل و نهمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «سرزمین آسمان» به تازگی توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

این شماره از مجله مذکور از بخش‌هایی چون «یادمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «گفتمان»، «پرسمان»، «ترجمان» و «راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم سردار محمدقاسم ناظر با تیتر «مکتب پاسداری از انقلاب» منتشر شده است.

در بخش گفتمان سرو در مقاله‌ای به قلم پیام برزگر با عنوان «چراغ راه روحانیت انقلابی» مروری دارد بر پیام تاریخی حضرت امام (ره) به مراجع و روحانیت که به عنوان منشور روحانیت نام گرفت. و در ادامه مصاحبه‌ای را با سردار محمدرضا کائینی در رابطه با پاسدار و فرهنگ پاسداری می‌خوانیم. مقاله‌ای با عنوان دین و دولت در اندیشه امام خمینی به قلم محمدعلی سالاری از دیگر بخش‌های خواندنی گفتمان است.

در فصل پرسمان این شماره از نشریه سرو، در گفتگویی با دکتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) به بررسی ریشه‌ها و پیامدهای کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ پرداخته است. درس‌های پیام تاریخی حضرت امام (ره) به گورباچف در گفتگویی با انوشه میرمرعشی، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ انقلاب اسلامی از دیگر بخش‌های خواندنی پرسمان است.

در بخش دیده بان سرو، در مقاله‌ای به قلم مصطفی عمانیان با عنوان «یک تجربه ماندگار» نگاهی دوباره دارد به مستند روایت فتح اثر ماندگار سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی و در ادامه گفتگویی با دو تن از منتقدین سینما رضا منتظری و کامبیز حضرتی به نقد فیلم سینمایی روز صفر به کارگردانی سعید ملکان پرداخته است. بخش پایانی مروری بر شعر اجتماعی ایران با عنوان «رهایی کلمات» از دیگر بخش‌های خواندنی دیده بان سرو است.

در ادامه این نشریه و در بخش‌های یادمان، راهیان، راویان و ترجمان سرو به موضوعاتی همچون گفت و گو با امیر سرتیپ مسعود بختیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس، بازخوانی وضعیت جبهه‌های نبرد در سال ۶۳، معرفی فرماندهان یگان عاشورا در دوران دفاع مقدس، گفتگو با نوراله جعفری پژوهشگر تاریخ جنگ پیرامون روایتگری دفاع مقدس، مرحوم حاج احمد آقای خمینی در آئینه کلام امام و مقام معظم رهبری، معرفی یادمان‌های مناطق جنگی جنوب کشور، موزه‌های سیار و … پرداخته شده است.

این مجله در ۱۲۰ صفحه، منتشر شده است.