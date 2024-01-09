به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین طی قریب ۱۰۰ روز مقاومت مقتدرانه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه (۲۰ دی ماه) با مشارکت اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)» و مجمع مجالس آسیایی (APA)» نشست فلسطین را با شعار «همکاری پارلمان‌ها برای فلسطین» در دو نوبت صبح و عصر در تهران برگزار می‌کند.

صبح روز چهارشنبه (۲۰ دی ماه ۱۴۰۲)، «پنجمین نشست اضطراری کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)» و عصر همین روز «اولین نشست کمیته فلسطین مجمع مجالس آسیایی (APA)» برگزار می‌شود.

نمایندگان مجالس ۲۶ کشور اسلامی و آسیایی شامل الجزایر، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، عربستان، عمان، چین، مالزی، آذربایجان، ساحل عاج، بورکینافاسو، تونس، سنگال، مالی، موریتانی، اندونزی، تاجیکستان، کویت، قطر، مغرب، بحرین، ترکیه، امارات، پاکستان و چاد در این دو نشست حاضر هستند.

گفتنی است، ۱۴ کشور در سطح رئیس و نایب رئیس مجلس نیز در این نشست حضور پیدا می‌کنند.