برگزاری ششمین دوره تشکیلاتی ویژه دانشجویان کرمانشاهی

قاسم امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خودسازی و تربیت دینی جزو مؤلفه‌های دانشجوی بسیج است و فردی که علم در وجود او باشد اما تقوا، امانت، صداقت و… در او نباشد قطعاً فرد مفیدی و مؤثری نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: دوره‌های تشکیلاتی و مهارتی با هدف آموزش و توانمندسازی دانشجویان در راستای کادرسازی نیروی تراز انقلاب همواره در رأس فعالیت‌های بسیج دانشجویی بوده است.

امجدیان با اشاره به برگزاری اردوی تشکیلاتی «سراج» ویژه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور در شهر مقدس قم، تصریح کرد: دوره «سراج» مختص دانشجویان جدیدالورود بوده که طی آن دانشجویان علاوه بر آشنایی با فعالیت‌ها و ماهیت بسیج دانشجویی به بدنه ی مجموعه متصل شده و در اجرای برنامه‌ها بکارگیری خواهند شد.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: دانشجویان طی این اردوی تفریحی تشکیلاتی پنج روزه با مباحثی همچون اصول تشکیلاتی، جریان شناسی سیاسی، هندسه انقلاب اسلامی، هویت دختران، اسلام حداکثری، ازدواج و خانواده آشنا شدند.

گفتنی است، برگزاری ۲ اردوی تشکیلاتی طی بهمن ماه با حضور دانشجویان دانشکده فنی دختران و جهاد دانشگاهی توسط معاونت رشد و کادر سازی ناحیه بسیج دانشجویی پیش بینی شده است.