سحرخیزی عامل بروز بی اشتهایی/ معرفی ۵ غربالگری مهم تشخیص سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بودهاند:
افراد سحرخیز در معرض خطر بی اشتهایی قرار دارند
یک مطالعه جدید ادعا میکند افرادی که سحرخیز هستند بیشتر در معرض خطر ابتلاء به بی اشتهایی هستند.
۵ غربالگری سرطان که باید انجام شود
کارشناسان بهداشت توصیه میکنند انجام این ۵ غربالگری سرطان را در اولویت قرار دهید.
ویتامین B۳ به مدیریت بیماری پارکینسون کمک میکند
کارآزمایی بالینی نشان میدهد که مکمل NR که نوعی از ویتامین B۳ است میتواند منجر به بهبود بالینی در پارکینسون شود.
یک لیتر آب بطری حاوی ۲۴۰۰۰۰ تکه ریز پلاستیک است
افرادی که از آب معدنی بطریای استفاده میکنند، صدها هزار ذره پلاستیکی با آب مصرف میکنند.
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