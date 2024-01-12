به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «یواو لیمور»، تحلیلگر نظامی روزنامه اسراییل الیوم به مناسبت نزدیک شدن جنگ در غزه به روز صدم تاکید کرد که تل آویو همچنان به دنبال پیروزی غیرقابل تحقق در غزه است.

این کارشناس عبری زبان همچنین در ادامه گفت: بازگرداندن اسرا از غزه به این زودی اتفاق نخواهد افتاد و ارتش در تقلا برای کسب یک پیروزی رسانه‌ای است و این در حالی است که حماس همچنان در میدان قدرتمند ظاهر شده و به مبارزه ادامه می‌دهد و وعده‌های پس از هفتم اکتبر محقق نشده است.

به تازگی ارتش رژیم صهیونیستی آماری جدید از شمار نظامیان مجروح خود در جریان نبرد طوفان الاقصی از هفتم اکتبر تا کنون منتشر و اعلام کرد که در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مختلف نوار غزه ۱۵ نظامی اشغالگر زخمی شدند که حال سه نفر آنها وخیم است.

ارتش اشغالگر همچنین از افزایش شمار مجموع نظامیان مجروح خود از هفتم اکتبر تا کنون به ۲۵۱۱ نظامی و افسر خبر داد و اعلام کرد از این تعداد، ۱۰۹۹ نظامی از ابتدای عملیات زمینی در نوار غزه زخمی شده‌اند.

این خبر در حالی است که وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از هفتم اکتبر تا کنون به ۲۳ هزار و ۷۰۸ شهید و شمار مجروحان به ۶۰ هزار و پنج نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت نوار غزه همچنین افزود که رژیم اشغالگر صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته مرتکب ۱۳ جنایت کشتار جمعی علیه غیرنظامیان شد که طی آن ۱۵۱ نفر شهید و ۲۴۸ نفر زخمی شدند.