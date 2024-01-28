شمار جدید مجروحان ارتش رژیم صهیونیستی/ وضعیت وخیم ۳۹ نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از آمار جدید مجروحان نظامی در نبرد علیه غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، از ابتدای شمار کل مجروحان نظامی (افسران و سربازان) از ابتدای جنگ به ۲ هزار و ۷۶۵ نفر رسیده است.

همچنین شمار مجروحان مجروحان نظامی از آغاز نبرد زمینی علیه غزه به یک هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی ۳۹۷ نظامی مجروح صهیونیست همچنان تحت درمان قرار دارند و که حال ۳۹ نفر از آنان وخیم است.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۸ نظامی دیگر در نبردهای غزه خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه، ۸ نظامی دیگر این رژیم زخمی شدند.