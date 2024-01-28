  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

شمار جدید مجروحان ارتش رژیم صهیونیستی/ وضعیت وخیم ۳۹ نظامی

شمار جدید مجروحان ارتش رژیم صهیونیستی/ وضعیت وخیم ۳۹ نظامی

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار مجروحان نظامی در جنگ علیه غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از آمار جدید مجروحان نظامی در نبرد علیه غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، از ابتدای شمار کل مجروحان نظامی (افسران و سربازان) از ابتدای جنگ به ۲ هزار و ۷۶۵ نفر رسیده است.

همچنین شمار مجروحان مجروحان نظامی از آغاز نبرد زمینی علیه غزه به یک هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی ۳۹۷ نظامی مجروح صهیونیست همچنان تحت درمان قرار دارند و که حال ۳۹ نفر از آنان وخیم است.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۸ نظامی دیگر در نبردهای غزه خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه، ۸ نظامی دیگر این رژیم زخمی شدند.

کد مطلب 6007116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها