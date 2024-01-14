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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۸

رییس سازمان آتش نشانی سمنان:

حادثه در کارخانه نساجی سمنان/ ۲ نفر جان باختند

حادثه در کارخانه نساجی سمنان/ ۲ نفر جان باختند

سمنان- رییس سازمان آتش نشانی سمنان از وقوع حادثه در کارخانه نساجی کویر این شهر خبر داد و گفت: طی این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوالی نیمه شب گذشته وقوع یک مورد گاز گرفتگی به نیروهای آتش نشانی سمنان گزارش شد، ابراز داشت: علت بروز حادثه مربوط به گاز گرفتگی در قسمت تصفیه خانه شرکت نساجی کویر سمنان بوده است.

وی ضمن بیان اینکه به دلیل شدت حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند، افزود: با رعایت نکات ایمنی اولیه از بروز آتش سوزی گسترده و انفجار احتمالی پیشگیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه دو کارگر طی این حادثه جان خود را از دست دادند، ابراز داشت: برای یک نفر نیز عملیات احیا توسط اورژانس انجام و هم اکنون در وضعیت کما به سر می‌برد.

خادمیان با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم دیگر نیز داشته است، اضافه کرد: یکی از مصدومان از عوامل آتش نشانی سمنان بوده است.

کد مطلب 5993803

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