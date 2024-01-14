به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، این نمایشگاه توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چین برپا شده و ۲۱۱ شیء تاریخی از ایران در این مکان، به نمایش درآمده است.

همچنین این نمایشگاه توانسته در صدر اخبار رسانه‌های اصلی چین بدرخشد و انتظار می‌رود این بازتاب خبری خوب بتواند تعداد بالایی از مردم چین را به بازدید از این نمایشگاه بکشاند.

این نمایشگاه در کاخ موزه پکن که به «شهر ممنوعه» مشهور است با میزبانی دولت چین برپا شده و ۲۱۱ قلم شیء تاریخی و ۵ شیء مولاژ شده از دوران باستان ایران در آن به نمایش گذاشته شده است و قرار است به مدت ۶ ماه در دو شهر این کشور به معرض دید قرار داده شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران باستان و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران است.

علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، به نمایندگی از کشورمان در افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشت.