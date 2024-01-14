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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف بیش از ۲۵ کیلو شیشه در هندیجان

کشف بیش از ۲۵ کیلو شیشه در هندیجان

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف بیش از ۲۵ کیلو شیشه از خودروی قاچاقچی موادمخدر در شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت موادمخدر، مأموران پلیس شهرستان هندیجان با رصد و پایش اطلاعاتی از انتقال یک محموله موادمخدر از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران ایست و بازرسی امامزاده عبداله (ع) و کلانتری ۱۱ با رصد و کنترل محور مواصلاتی یک دستگاه خودروی پژو پارس حامل موادمخدر را شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۲۵ کیلو و ۶۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه که از مرزهای شرقی وارد کشور شده را کشف کردند.

سردار میرفیضی بیان کرد: در این ارتباط سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.

کد مطلب 5994581

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