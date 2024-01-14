کشف بیش از ۲۵ کیلو شیشه در هندیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت موادمخدر، مأموران پلیس شهرستان هندیجان با رصد و پایش اطلاعاتی از انتقال یک محموله موادمخدر از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران ایست و بازرسی امامزاده عبداله (ع) و کلانتری ۱۱ با رصد و کنترل محور مواصلاتی یک دستگاه خودروی پژو پارس حامل موادمخدر را شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۲۵ کیلو و ۶۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه که از مرزهای شرقی وارد کشور شده را کشف کردند.

سردار میرفیضی بیان کرد: در این ارتباط سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.