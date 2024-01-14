به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امروز یکشنبه همزمان با صدمین روز عملیات طوفان الاقصی و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهرک‌نشینان صهیونیست در تل‌آویو تظاهراتی اعتراضی را برپا کردند.

شهرک‌نشینان معترض در این تظاهرات از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستند که برای آزادی اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در غزه کاری کند.

علاوه بر این معترضان صهیونیست در شهرک صهیونیستی بئیری در اطراف نوار غزه تظاهراتی مشابه را برای اعمال فشار به کابینه رژیم صهیونیستی جهت تلاش برای آزادسازی اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه ترتیب دادند.

شب گذشته نیز شهرک‌نشینان خشمگین به همراه خانواده‌های اسیران صهیونیست نزد مقاومت، با محاصره وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو و سردادن شعارهایی علیه کابینه نتانیاهو خواستار توافق برای آزادی این اسیران شدند.

این تظاهرات‌های اعتراضی در حالی انجام می‌شود که گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) روز گذشته اعلام کرد که ارتباط این گردان‌ها با گروه مسوول نگهداری ۴ اسیر صهیونیست که از سال ۲۰۱۴ در نوار غزه نگهداری می‌شوند قطع شده است.

همچنین جنبش حماس اعلام کرده است که گفت‌وگو برای آزادی اسیران نزد مقاومت در صورتی انجام خواهد شد که آتش‌بس کامل در نوار غزه اعمال شود؛ موضوعی که کابینه نتانیاهو تاکنون آن را نپذیرفته است.

گفتنی است مقاومت فلسطین هفتم اکتبر سال گذشته میلادی در واکنش به ستم‌های رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین عملیاتی منحصر به فرد را علیه این رژیم به اجرا درآورد و موفق شد دست‌کم ۲۳۹ صهیونیست را به اسارت درآورد که ۱۰۵ تن از این اسیران در قالب توافق آتش‌بس موقت میان رژیم صهیونیستی و حماس در برابر ۲۴۰ اسیر فلسطینی آزاد شدند. رژیم صهیونیستی برآورد می‌کند که ۱۳۷ اسیر صهیونیست همچنان نزد مقاومت و در نوار غزه هستند.