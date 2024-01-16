علی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی ۴ بر ۱ برابر فلسطین گفت: واضح بود که فلسطین برابر ما شکست خواهد خورد و حرفی برای گفتن نخواهد داشت این دیدار برای تیم ملی ما یک بازی تدارکاتی خوب بود که باعث شد کادر فنی نفرات خود را بهتر بشناسد و عملکرد آنها را بخوبی آنالیز کند.

مشکل دفاعی تیم ملی پا برجاست

وی در خصوص عملکرد خط دفاع تیم ملی و گلی که از فلسطین دریافت کردیم گفت: مشکل خط دفاع تیم ملی به طور کامل حل نشده گلی که دریافت کردیم به خاطر اشتباه مدافعان تیم ملی بود و نباید به این راحتی دروازه ما باز می‌شد. این اتفاق یک تجربه خوب برای تیم ملی خواهد بود، هر چه از بازی‌ها می‌گذرد تیم‌ها سخت‌تر خواهند شد و یک اشتباه می‌تواند برای تیم ملی درد سر ساز شود، دیدار هنگ کنگ مقابل امارات را دیدم و اعتقاد دارم این تیم به مراتب از فلسطین خطرناک‌تر است بنابراین باید مقابل این تیم هوشیارتر بازی کنیم تا بتوانیم برنده از زمین خارج شویم.

هماهنگی بین بازیکنان باید بیشتر شود

موسوی در خصوص عملکرد مهاجمان تیم ملی هم تاکید کرد: مهاجمان فوق‌العاده‌ای داریم که هرکدام یک وزنه محسوب می‌شوند، طارمی، قایدی، جهانبخش، انصاری فرد، آزمون و مغانلو برای هر خط دفاعی خطرناک هستند به طور حتم در بازی‌های بعد مهاجمان ما با مدافعان محکم‌تر و با تجربه تری روبرو خواهند شد و باید تلاش بیشتری انجام دهند تا بتوانند گل‌های بیشتری به ثمر برسانند. در دیدار فلسطین خط حمله ما هماهنگ بود و باید این هماهنگی در دیدارهای بعدی بیشتر هم شود.

قلعه نویی ترکیب خوبی برای دیدار با فلسطین انتخاب کرد

کارشناس فوتبال در خصوص ترکیب نیمه اول و تغییرات در نیمه دوم گفت: سرمربی تیم ملی با ترکیبی خوب به مصاف فلسطین رفت، حریف را دست کم نگرفت و هجومی تیمش بازی کرد. در بین دو نیمه هم تغییراتی که صورت گرفت خوب بود تا بیشتر بازیکنان تیم ملی بازی کنند تا آمادگی خود را حفظ کرده باشند. با شناختی که کادر فنی از ملی پوشان دارد باید در دیدار هنگ کنگ هم با یک ترکیب ایده آل به میدان برویم تا پیروز میدان شویم.

هنگ کنگ را نباید دست کم بگیریم

وی در خصوص دیدار دوم ایران برابر هنگ‌کنگ که روز جمعه ۲۹ دی ماه و از ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد، گفت: هنگ کنگ مقابل امارات خوب بازی کرد و حتی موفق به گلزنی هم شد، این تیم فوتبال بهتری از فلسطین انجام می‌دهد، بنابراین باید هوشیارانه تر تیم ملی بازی کند. هنگ کنگ چند بازیکن سرعتی دارد که باید به خوبی مهار شوند و باید کم اشتباه باشیم و اجازه ندهد مهاجمان حریف به راحتی صاحب توپ شوند. برای اینکه از مرحله مقدماتی به عنوان صدر نشین به مرحله بعد صعود کنیم باید هنگ کنگ را با گل‌های زیاد شکست دهیم. هرچند حریف اصلی ما در این گروه امارات است اما نباید هنگ کنگ را دست کم بگیریم و خود را از پیش برنده بدانیم.