درخواست خزعلی از دختران و مادران شهدا/ قصد دشمن از ضربه به انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «مادر دختری، بهترین دختر دنیا» با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور و دختران، زنان و مادران شهدا در کوشک باغ هنر برگزار شد.
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از زنان، دختران و مادران شهدا خواست تا برای حفظ خانوادهها، داشتهها و ثروتها و همه آنچه که دشمن کمین کرده تا آن را از دست مردم ما بگیرد، به جبهه فرهنگی بپیوندند؛ چرا که دشمن بنا دارد انقلاب اسلامی را از درون تهی کند و به فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی ضربه بزند.
وی افزود: زنان در همه جنگها چالش هستند و باید برای آنان چاره جویی شود جز در جنگ ما که پایه آن مبانی دینی و ایدئولوژیک بود که با آرامش و استحکام بینظیر پشت سر مردان ایستادند و دفاع کردند، پیام رسان شدند و این حرکت را جاودانه کردند. شهدا تاریخ را نوشتند و یادگاران آنان این تاریخ را امضا کردند، بدون امضای خانواده آنان، اعتباری در این نگارش نبود و پایداری و صبوری خانواده شهدا بر هیچکس پوشیده نیست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که متأثر از دیدن کودکان شهدای مدافع حرم در این مراسم بود با بغض، گفت: اگر پدران شما نبودند ما باید شرایط غزه را تجربه میکردیم، شرایطی که در آن به هیچکس، هیچ زن و مردی رحم نمیشود بنابراین شما بودید که نگذاشتید غزه در ایران تجربه شود.
خزعلی همچنین به پاسداشت و زنده نگهداشت یاد و ایثار شهدا اشاره و بیان کرد: همان طور که خدا فرموده است نباید مثل مردگان با شهدا رفتار کنیم چرا که آنان زنده هستند و زندگی جاوید پیدا کردهاند و زندگی شهدا است که به زندگی ما جهت میدهد. پشتیبانی شهدا است که انقلاب را به پیش میبرد و در تمام دنیا ندای امام رحمت الله علیه را طنین انداز میکند و باید این نعمت و زندهداشتها را قدر بدانیم.
مریم مجتهدزاده رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس نیز در همایش «مادر دختری، بهترین دختر دنیا» که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار شد، بیان کرد: مجلسی که معطر به عطر شهدا است مجلس بزرگی است و باید قدردان شهدایی باشیم که این فرصتها را ایجاد کردند که در کنار هم و در آرامش و امنیت چنین مراسمی را برگزار کنیم.
وی در ادامه به کارگروه پیام آوران بشارت اشاره کرد و گفت: این کارگروه برای همگرایی بیشتر دختران شهدا ایجاد شده است تا خلاءهای قانونی که در موضوع ایثارگران و به جهت به کارگیری دختران شهدا در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد توسط آنان بررسی شود و طرحهایی را به مجلس و معاونت امور زنان پیشنهاد دهند.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس به تعهد و مسئولیت خانواده شهدا در جامعه اشاره کرد و افزود: شما به واسطه وجود پدران شهید خود عزت بالایی دارید و کسی بهتر از شما نمیتواند ادامه دهنده راه شهدا باشد. چه کسانی بهتر از خانواده معزز شهدا که سختی نبود عزیزان خود را تحمل کردهاند. شهدا برای به دست آوردن یک آرمان بلند حاضر و ناظر اعمال ما هستند و برای دنبال کردن اهداف و راه شهدا نمیتوانیم نسبت به جریانهایی که در جامعه در قالب جنگهای ترکیبی و جنگهای نرم میافتد، بیتفاوت باشیم. حضور شما در تشکلها، همگرایی و هم اندیشی که با دوستان خود ایجاد میکنید به دنبال کردن هرچه بهتر اهداف شهدا کمک میکند.
وی در ادامه گفت: تشکلهای دیگری از جمله «حامیان ولایت» که مختص مادران شهدا است و تشکل «سرو قامتان صبور» که مختص همسران شهید است، وجود دارند. تشکل «سرو قامتان صبور» شامل همسران شهدای مدافع حرم، امنیت و دفاع مقدس میشود و امیدواریم برای جامعه اسلامی که ساخته خواهد شد و پرچمداران آن خانواده معظم شهدا هستند نقشآفرینی کنند.
مجتهدزاده بیان کرد: اگر طوفان الاقصی شروع شده و ما شاهد خیزش جمعی در فلسطین هستیم به برکت خون شهدای ما است که این جرأت و جسارت را در اقصی نقاط عالم ایجاد کرده و همین امر ابرقدرتها را در هم فرو ریخته تا بتوانند در این زمینه مقاومت کنند، انشاالله که رهروان خوبی برای شهدا باشیم و بتوانیم راه آنان را به خوبی هدایت کنیم.
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