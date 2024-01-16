باید از ابزار اقتصاد، نفت و کریدورها علیه اسرائیل استفاده کنیم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل «کوثر نیسی»: همایش بین المللی «طوفان الاقصی و بیداری وجدان انسانی» با حمایت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تهران برگزار شد.

خبرنگار مهر در حاشیه این نشست با «محمد النوری» عضو شورای عالی اهل سنت عراق به گفت و گو نشست. وی در ابتدای این گفت و گو در ارتباط با شرایط نوار غزه، گفت: آنچه در غزه رخ می دهد، نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر در جهان فرو انداخته است.

وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی دارای توانمندی های متعدد و زیادی هستند که اگر از بخشی از آن استفاده می کردند گامی رو به جلو برداشته می شد و شرایط غزه با امروز کاملاً متفاوت می شد.

وی افزود: مصداق مؤمنان در محبت و شفقت متقابل، مانند اندام بدن است که اگر عضوی احساس درد کند، کل بدن با بی خوابی و تب پاسخ آن را می دهد. امروز فرد با ایمان کسی است که درد مومنان را در سرتاسر زمین احساس کند. من معتقدم آنچه در غزه رخ می دهد یک نسل کشی تمام عیار است، پس ما مسلمانان باید مواضع بسیار مستحکمی در قبال این رخداد، اتخاذ کنیم. در شرایط فعلی لازم است که همه ما در کنار مردم مظلوم فلسطین بایستیم و برایشان از خدا نصرت و ظفرمندی بخواهیم و به آنها کمک و یاری رسانیم و در این یاری رسانی بخیل نباشیم. من به همه امت اسلامی می گویم که به آنها کمک کنید، حتی با یک عبارت صادقانه و از صمیم قلب.

وی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در طول ۱۰۰ روز جنگ وحشیانه علیه مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: در حقیقت نسل کشی که در غزه در حال وقوع است، نقاب از چهره حامیان دروغین حقوق بشر در دنیا فرو انداخته است. همان گونه که می بینید هزاران انسان در غزه کشته می شوند و اما آنها کاری انجام نمی دهند. حامیان حقوق کودکان در سازمان ملل متحد در این شرایط کودکان غزه را بدون سرپناه در این سرمای شدید می بینند، اما هیچ کاری انجام نمی دهند. من معتقدم آنچه در غزه در حال رخ دادن است در حقیقت یک آزمایش برای همه انسان ها است.

محمد النوری در خصوص اقدامات مقاومت در برهه اخیر نیز گفت: بدون شک مقاومت از مظلومان و مستضعفان دفاع می کند، مقاومت از غزه و فلسطین دفاع می کند. براساس همه قوانین و موازین حقوق بشری هر ملتی که هتک حرمت شده و سرزمینش اشغال شده، حق مشروع و قانونی دفاع از خود دارد، مقاومت امروز از مردم فلسطین، قدس و غزه دفاع می کند، پس ما به آنها درود می فرستیم و از مقاومت حمایت می کنیم و از خداوند برای آنها پیروزی و نصرت تقاضا می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشورهای اسلامی و عربی چه اقداماتی می توانند برای حمایت از فلسطینی ها انجام دهند، تصریح کرد: کشورهای اسلامی و عربی دارای ظرفیت های زیادی هستند که اگر از بخشی از آن استفاده می کردند، گام های بلندی در حل این مناقشه برداشته می شد و شرایط غزه با امروز کاملاً متفاوت می شد.

وی افزود: کشورهای اسلامی باید از عناصر قدرت خود شامل «اقتصاد»، «نفت» و «کریدورهای زمینی، دریایی و هوایی» استفاده کنند و محاصره خفه کننده اسرائیل را به اجرا بگذارند. در این صورت است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و ‌متحدان آنها برای بازگرداندن حقوق از دست رفته ملت فلسطین به زانو درخواهند آمد.

وی در خصوص اینکه آیا دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) تصمیم عادلانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد کرد، گفت: همه ما در سال‌های اخیر شاهد جانبداری آشکار دادگاه‌های بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای جهانی نظیر شورای امنیت و سازمان ملل متحد، از رژیم صهیونیستی بوده ایم، آنها همواره در کنار ظالم ایستاده و مظلومان را رها کرده اند، البته امیدواریم این بار وجدان های آنها بیدار شده باشد و در کنار مظلومان فلسطین در نوار غزه صف آرایی کنند.

وی در خصوص اقدامات و نشست های کشورهای اسلامی و عربی در طول این بحران و تاثیر آن، گفت: ما در واقع از هر ابتکاری که از فلسطین حمایت می کند، پشتیبانی می کنیم. اگر کشورهای عربی و اسلامی در مواضع خود متحد و یکپارچه باشند، این امر اثرات بسیار مثبتی در راستای مساله فلسطین خواهد داشت و هزینه های زیادی نیز بر دشمنان تحمیل خواهد نمود.