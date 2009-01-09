طرح صلح غزه هیچ یک از خواسته های فلسطینیها را برآورده نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه سنندج ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه سنندج اظهار داشت: ایستادگی و مقاومت مردم غزه تنها راه پیروزی آنها خواهد بود و تمامی مسلمانان جهان نیز باید با حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین برای پیروزی اسلام بر شرک و کفر تلاش کنند.

وی ادامه داد: در طول چند روز گذشته و با تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعتراضات مردمی در خارج از کشورهای مسلمان نیز شدت گرفته و هر روز نیز بر دامنه این اعتراضات افزوده می شود.

امام جمعه سنندج ضمن انتقاد از طرح صلح کشور آمریکا و دولت های عربی عنوان کرد: طرح صلحی که امروز جمعی از کشورهای غربی و عربی به دنبال آن هستند هیچ کدام از خواسته های مردم مظلوم فلسطین را برآورده نمی کند و تنها راه پیروزی مسلمانان غزه مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن تا دندان مسلح است.

ماموستا مجتهدی بیان داشت: متاسفانه بعضی از کشورهای مسلمان به جای حمایت از مردم مظلوم غزه با کشورهای اروپایی متحد شده و به دنبال تامین اهداف اسرائیل غاصب هستند.

وی خوستار شکستن سکوت کشورهای مسلمان و عربی در مقابل جنایات اسرائیل شد و خاطرنشان کرد: با توجه به این وضعیت و تشدید حملات اسرائیل شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر نیز تماشاگری بیش نیستند.

امام جمعه سنندج افزود: جهاد در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی بر همه مسلمانان واجب است زیرا سیاست اسرائیل فقط حمله به مردم غزه نیست بلکه هدف وی مقابله با دین مبین اسلام و مبارزه با تمامی مسلمانان است.

ماموستا مجتهدی در پایان گفت: خروج بی قید و شرط اسرائیل از غزه خواسته به حق مردم این منطقه است و همه باید برای اجرایی شدن این خواسته مسلمانان غزه تلاش کنند.