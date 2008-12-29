همدستی رژیم های عربی با صهیونیستها علیه ملت فلسطین

دکتر احمد بحر جانشین رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر این مسئله افزود: این جنایت وحشتناک نشان داد که دشمنان ملت فلسطین تا چه حد در تلاش خود برای شکستن مقاومت ملت فلسطین مصمم هستند.

به گفته بحر هر عاقلی خوب می داند که بدلیل محاصره غزه و جلوگیری از ورود غذا و دارو امروز شاهد این جنایت ددمنشانه هستیم تا این توطئه کامل شود، زیرا ملت فلسطین همچنان به اصول خود پایبند است وحاضر نیست از حقوق خود از جمله حق بازگشت عقب نشینی کند، مردم غزه حاضر نیستند در مقابل خواسته های رژیم صهیونیستی زانو بزنند و شرایط آمریکایی و کمیته چهارگانه را بپذیرند به همین دلیل است که می بینیم آنها به همراه برخی از رژیم های عربی سعی می کنند با چنینی اقداماتی عزم و اراده ملت فلسطین را درهم بشکنند.

این رهبر فلسطینی در ادامه با اشاره به مقاومت ملت فلسطین گفت: با وجود تمامی فشارها ملت فلسطینی همچنان در صحنه مبارزه و مقاومت ثابت قدم باقی خواهد ماند و چنین جنایاتی نخواهد توانست عزم و اراده اش را درهم بشکند.

جانشین رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در مورد همراهی علنی و پنهان رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی در جنایت های صورت گرفته علیه نوار غزه نیز تاکید کرد : ما از تمامی رهبران عرب می خواهیم تا در کنار ملت فلسطین قرار بگیرند و از آنها حمایت کنند، ما از همه می خواهیم تا ملت فلسطین را چون طعمه ای در اختیار خودمکامگی های رژیم صهیونیستی قرار ندهند.

وی همچنین بشدت سخنان ضد مقاومت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را محکوم و آنرا همکاری وهمدستی با رژیم صهیونیستی در این جنایات دانست.

احمد بحر در پایان تاکید کرد: جهان عربی و اسلامی موظفند که در کنار ملت فلسطین قرار بگیرند، حمایت و پشتیبانی از ملت فلسطین وظیفه آنهاست اما متاسفانه برخی ها نه تنها به این وظیفه عمل نمی کنند بلکه با رژیم صهیونستی برای مجبور کردن ملت فلسطین جهت دست کشیدن از حقوقشان همدستی و توطئه چینی می کنند.