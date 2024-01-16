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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

بمباران مدرسه سازمان ملل در غزه/ قطع خطوط ارتباطی برای پنجمین روز

بمباران مدرسه سازمان ملل در غزه/ قطع خطوط ارتباطی برای پنجمین روز

بمباران پناهگاه آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل در غزه و قطع خطوط ارتباطی در این باریکه برای پنجمین روز پیاپی از جدیدترین اخبار فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مدرسه الدرج که پناهگاه آوارگان فلسطینی در شرق شهر غزه است بمباران کردند.

این مدرسه که متعلق به آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) است توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بمباران شد.

در جریان این حمله وحشیانه چندین فلسطینی به شهادت رسیده و زخمی شدند. حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی علیه یک منزل مسکونی در منطقه النفق در شرق شهر غزه نیز چهار شهید برجای گذاشت.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز منطقه‌های قیزان النجار و البطن السمین در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

از سوی دیگر گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که شبکه‌های ارتباطی و خطوط اینترنت در غزه برای پنجمین روز پیاپی همچنان قطع است.

در خبری مرتبط، نهاد بین المللی دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه اعلام کرده است که بی آبی در بخش‌های مختلف نوار غزه به ویژه شمال آن بیداد می‌کند.

این نهاد بین المللی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به صورت برنامه ریزی شده و تعمدی چاه‌های آب نوار غزه را بمباران کرده است.

پیش از این وزیر بهداشت سابق فلسطین تاکید کرده بود که حدود ۶۵ هزار منزل مسکونی در نوار غزه به صورت کامل و ۳۰۰ هزار خانه به صورت جزیی تخریب شده اند. مسجدها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی چاه‌های آب نیز هدف قرار گرفته اند.

کد مطلب 5996028

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