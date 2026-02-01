تغییر زمان انتخابات کمیته مجوز IOC را دارد/ حضور خبرنگاران اجباری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین مجمع عمومی و عادی کمیته ملی المپیک که یک ماه پیش (۱۰ دی) به دلیل تعطیلی کل استان تهران لغو شد امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن) برگزار شد تا علاوه بر دستورالعمل های همیشگی مجامع عمومی، در مورد «تعیین زمان مجمع انتخاباتی آتی» و «تغییر اساسنامه جهت تطبیق دوره‌های انتخاباتی کمیته ملی المپیک و زمان بازی‌های المپیک» نیز بررسی و تصمیم گیری شود.

در پایان این مجمع که بدون حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران حاضر شد تا در مورد مصوبات مجمع توضیح دهد.

وی در آغاز صحبت هایش گفت: مجمع با اکثریت اعضا برگزار شد. گزارش عملکرد کمیته ملی المپیک به صورت کلیپ ارائه شد و گزارش بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و کشورهای اسلامی و کسب کرسی های بسیار مهم بین المللی و گرفتن کرسی عضویت در کمیته بین المللی المپیک ارائه شد. چهارشنبه نیز ثریا آقایی در مجمع کمیته بین المللی المپیک رای نهایی را می‌گیرد. گزارش آکادمی ملی المپیک هم ارائه شد که سال پرکاری را آکادمی داشت.

او ادامه داد: گزارش حسابرس هم برای سال ۱۴۰۳ ارائه شد و گزارش مالی منصفانه اعلام شد.

علی نژاد در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: هفتم شهریور ۱۴۰۵ دوره چهار ساله فعلی به پایان می‌رسد اما چون بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان و بازی‌های آسیایی داخل سالن را داریم برای آسیب نرسیدن به این رویدادها با ۴۷ رای از ۵۰ رای مجمع به تعویق چهار ماهه رای داد. سه نفری که رای ندادند، اعضای هیئت اجرایی بودند که نخواستند سوء تفاهم ایجاد شود که به خاطر خودشان رای مثبت داده اند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان این که دوره بعد دو ساله خواهد بود تا انتخابات به روال المپیک به المپیک برسد خاطرنشان کرد: این موضوع به تأیید مکتوب کمیته بین‌المللی المپیک رسیده بود و تنها منوط به رای مجمع خود کمیته بود تا نهایی شود که با 50 رای این تصمیم عملی شد.

علی نژاد در واکنش به این پرسش که چرا خبرنگاران اجازه حضور در مجمع را برخلاف مجامع قبلی نداشتند گفت: حضور خبرنگاران هیچ وقت اجباری نبود و براساس شرایط، محل و زمان تصمیماتی گرفته می‌شد که خبرنگاران حضور داشته باشند اما الزام اساسنامه‌ای ندارد.

وی تاکید کرد: در بسیاری مجامع بین المللی هم چنین چیزی وجود دارد. بحث هایی داخل مجمع بود که چون خبرنگاران نبودند، دوستان راحت تر حرف زدند.