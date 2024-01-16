مجتمع خدمات فنی و کارگاهی پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، سجاد عباسی فشمی گفت: مجتمع خدمات فنی و کارگاهی پارک فناوری پردیس با هدف رفع نیازهای کارگاهی شرکت های دانش بنیان و فناور در مجتمع چندمنظوره پارک فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: پیش از این، شرکت های عضو پارک فناوری پردیس، برای رفع نیازهای خود هر کدام به صورت جداگانه به مراکز صنعتی مراجعه می کردند که این موضوع، هزینه و زمان بالایی را برای شرکت ها بار کرده است. لذا مجتمع خدمات فنی و کارگاهی پارک فناوری پردیس با هدف ارائه خدمات مختلفی از جمله برش کاری، خدمات CNC، تزریق پلاستیک، تهیه بردهای چاپی و ... فعالیت می کند.

عباسی فشمی گفت: سابقه فعالیت این شرکت ها در فعالیت های دانش بنیان و فناور و نزدیکی آنها به شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس و کیفیت بالای ارائه خدمات، از مزیت های این مجتمع است.

بر اساس این گزارش، شرکت الکترویک برتر با ارائه خدمات ساخت قطعه و CNC، شرکت ایده کاوان صنعت پردیس با ارائه خدمات مکانیک، نرم افزار و هوش مصنوعی، شرکت ایرانیان بانژ با ارائه خدمات تراشکاری، فرزکاری و تراش CNC و شرکت سیگنال هوشمند کسری با ارائه مونتاژ مکانیزه بردهای الکتریکی و تست مدارات در این مجتمع فعالیت دارند.

علاقه مندان به استفاده از خدمات این مجتمع می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۷۳۱۱۶۲۲۰ تماس حاصل کنند یا با مراجعه حضوری به این مجتمع به آدرس انتهای خیابان دانش، مجتمع چند منظوره پارک فناوری پردیس مراجعه کنند.