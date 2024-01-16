تجارت ایران و اوراسیا به ۲۰ میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، در مصاحبه با صدا و سیما گفت: دی ماه امسال توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. این موافقنامه بعد تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجلس‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی خواهد شد. پیش بینی می‌شود این موضوع حدود یک سال تا یک سال و نیم طول بکشد.

وی افزود: این مدت یک سال تا یک سال و نیم برای اجرایی شدن توافقنامه فرصت خوبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که خود را برای حضور در بازار اوراسیا آماده کنند. صادرکنندگان ابتدا باید با بازاریابی و شناسایی بازار تولیدهای خود را با استانداردهای کشورهای اوراسیا هماهنگ کنند، تا بتوانند در تجارت با این کشورها موفق شوند.

سیدی با اشاره به نقش دولت برای توسعه تجارت کشورمان با کشورهای عضو اوراسیا گفت: دولت نیز باید در این فرصت زیر ساخت‌های تجاری از نظر حمل و نقل، قوانین گمرکی و… را برای تسهیل روابط تجاری ایران و اوراسیا آماده و تسهیل کند.

مشاور امور بین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت درباره مشکلات انتقال پول تجار گفت: با کمک بانک مرکزی پیمان‌های پولی روبل - ریال و خط ال سی بین بانک‌های ایران و بانک‌های روسیه راه اندازی شده، که این موضوع نیز می‌تواند به مراودات مالی تجار کمک کند. با افزایش تجارت و اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد مشکلات مراودات مالی کاهش بیشتری خواهد یافت.

مشاور امور بین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت بیان کرد: توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بعد از ۳۰ دور مذاکره در دی ماه امسال امضا شد. ۸۷ درصد کدهای صادراتی و اقلام کالایی که بین دو طرف مبادله می‌شود، تحت پوشش توافقنامه قرار خواهد گرفت. با این موافقنامه محدودیت برای تجارت وجود ندارد و بیشتر اقلام صادراتی شامل کاهش تعرفه صفر می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان شد: قبل از توافق تجارت آزاد، توافقنامه تجارت ترجیحی در اردیبهشت ۱۳۹۷ با پوشش محدود از نظر کالاها بین ایران و اوراسیا امضا شد و بعد از تصویب مجلس کشورها از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شد.

سیدی گفت: بر اساس موافقنامه تجارت ترجیحی که از سال ۱۳۹۸ اجرایی شد، ۵۰۲ قلم کالای صادراتی ایرانی از امتیاز این موافقتنامه بهره بردند. بخشی از این کالاها تعرفه صفر داشتند و بخشی نیز تا ۶۰ درصد کاهش تعرفه صادراتی داشتند. از طرف ایران نیز ۳۸۰ قلم کالای وارداتی از اوراسیا ۳۵ درصد کاهش تعرفه داده شد.

مشاور امور بین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت درباره افزایش تجارت کشورمان با اوراسیا بعد از توافقنامه تجارت ترجیحی گفت: در همان سال اول اجرای توافقتامه تجارت ترجیحی صادرات ایران و اوراسیا بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت. این افزایش در سال‌ها بعد نیز ادامه داشت، به طوری که بعد از گذشت ۴ سال از اجرایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی انتظار می‌رود به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد.

وی بیان کرد: قبل از توافقنامه تجارت ترجیحی تجارت ایران با اوراسیا ۲.۵ میلیارد دلار بود و پیش بینی می‌شود با اجرای توافقنامه آزاد تجارت کشورمان با این اتحادیه تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

مشاور امور بین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به تجارت ۸ ماهه ایران و اوراسیا که حدود ۵.۵ میلیارد بود، پیش بینی می‌شود که تا پایان سال تجارت کشورمان با این اتحادیه به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد.