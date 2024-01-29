صادرات ۳۰ میلیارد دلاری نفت/ تراز تجاری منفی ۱۴ میلیارد دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران به صدا و سیما، در ۱۰ ماهه سال جاری صادرات کشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمدانی، برق و صادرات خدمات فنی - مهندسی) به ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۰.۵ میلیارد دلار رسیده است.

میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی رشد ۹.۴ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۲۹.۹ میلیارد دلار صادرات نفت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را از نظر ارزش به ثبت رسانده است.

در این مدت ۳۲.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴.۳ میلیارد دلار واردات انجام شده که از نظر ارزش ۱۱.۶ درصد و از نظر وزن ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طلا، قطعات و لوازم خودرو و تلفن هوشمند، اقلام اصلی وارداتی در این مدت بوده است که بر این اساس واردات طلا با ۲۴.۵ تن به ارزش بیش از ۱.۶ میلیارد دلار صورت گرفته است.

در مورد گوشی تلفن همراه نیز بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن در رویه تجاری و مسافری وارد کشور شده است که ۲.۵ میلیارد دلار ارزش این واردات بوده است.

همچنین در بین عمده کالاهای وارداتی برنج، گندم و جو نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۴۴ درصد، ۳۶ درصد و ۱۱ درصد کاهش واردات را به ثبت رساندند.

میزان ورود کالاهای اساسی در این مدت نیز رقمی بالغ بر ۲۱ میلیون تن به ارزش ۱۶.۳ میلیارد دلار بوده است.

آرایش مقاصد صادرات کشور در ۱۰ ماهه امسال تغییری نکرده و به ترتیب چین با ۱۱.۵ میلیارد دلار، عراق با ۷.۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۵ میلیارد دلار و هند با ۱.۸ دهم میلیارد دلار، به ترتیب ۵ مقصد اصلی صادراتی کشور هستند.

امارات با ۱۷.۱ میلیارد دلار، چین با ۱۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، آلمان با ۱.۸ میلیارد دلار و هند با ۱.۶ میلیارد دلار نیز به ترتیب مبادی اصلی واردات کالا به کشور هستند.

در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۴.۲ میلیون تن کالا ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۵ هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از ۱۰۱ میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گزارش مهر، در مجموع تجارت کشور حدود ۹۴.۸ میلیارد دلار بوده که با توجه به وضعیت صادرات و واردت، تراز تجاری منفی ۱۳.۸ میلیارد دلار است.