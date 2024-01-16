شکست هندبال ایران برابر کره جنوبی/ صعود به عنوان تیم دوم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی دیدارهای جهانی از پنجشنبه شب ۲۱ دی ماه در منامه بحرین آغاز شده و تیم هندبال کشورمان هم سه شنبه شب ۲۶ دی ماه در سومین و آخرین مسابقه خود از دور مقدماتی در حالی به مصاف تیم کره جنوبی پر افتخارترین تیم قاره آسیا رفت که پیش از این با دو پیروزی صعود خود را به دور بعد مسجل کرده بود و این مسابقه برای تصاحب عنوان صدرنشینی و دومی گروه برگزار شد. این مسابقه دیدنی و نزدیک در نهایت پس از ارائه یک بازی نزدیک و دیدنی تنها با دو اختلاف گل، مقابل این تیم نتیجه را واگذار کرد.

شاگردان رحیمی زاده که پیش از این با کسب دو پیروزی صعود خود را به جمع هشت تیم برتر مسابقات قطعی کرده بودند، با قدرت نیمه اول این دیدار را آغاز کرده و توانستند با اقتدار ۱۳ بر ۱۰ برنده این نیمه شوند.

در نیمه دوم بازی هم هندبالیست‌های کشورمان تا دقایقی از بازی با دو گل از تیم مدعی کره جنوبی پیشتاز بودند. کره‌ای ها از دقیقه دهم بازی را به تساوی ۱۶ بر ۱۶ رساندند تا به مرور تیم برتر میدان شوند. در دقیقه ۲۴ با لطف بازی خوب پویا نوروزی نژاد لژیونر کشورمان ایران باز هم توانست یک گل از این تیم شرق آسیا پیشی بگیرد و نتیجه را ۲۳ بر ۲۲ کند، اما از این دقیقه به بعد تیم کره جنوبی موفق شد اختلاف گل را به عدد دو رسانده و این نتیجه را تا پایان این مسابقه حفظ کند. در نهایت این بازی نزدیک با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به سود کره جنوبی تمام شد.

تیم هندبال کره جنوبی با ۹ طلا، ۴ نقره و یک برنز پرافتخارترین تیم قاره کهن است. کره‌جنوبی در مرحله مقدماتی این دوره از رقابت‌ها مقابل نیوزلند با نتیجه ۴۴ بر ۱۳ و روبروی چین با امتیاز ۳۰ بر ۲۲ پیروز شده بود. تیم ایران هم در اولین مسابقه خود با نتیجه پر گل ۴۰ بر ۱۷ به پیروزی رسید. شاگران رحیمی زاده یکشنبه شب هم برابر تیم چین با نتیجه ۲۴ بر ۲۲ پیروز شدند.

تیم ملی هندبال مردان ایران که با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه‌ها راهی مسابقات قهرمانی آسیا شده است با کسب این نتیجه به عنوان تیم دوم گروه B راهی مرحله دوم شده و در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت تا در این مرحله با تیم‌های قطر، ژاپن و امارات برای صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقه دهد.

مجتبی حیدرپور، محمد سیاوشی، افشین صادقی، علی رحیمی کازرونی، رضا عزتی، یونس آثاری، میلاد قلندری، محمد مهدی بهنام نیا، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، امیرعباس سلطانی، محمد صفری، مهران رهنما، کامیار طاهری، کیارش طاهری، یاسین کبیریان جو، سلامان بربط، محمدرضا اورعی، سعید برخورداری و پویا نوروزی نژاد ۲۰ بازیکنی هستند که تیم ملی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

روح اله اکرمی نیا (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (سرمربی)، مهدی رهبری، مهدی قشقایی راد، کاظم ناصر لفته و علی بخشی، کادرفنی تیم ملی هندبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، دانمارک و نروژ از ۲۱ دی تا ۴ بهمن ماه در منامه بحرین برگزار می‌شود.