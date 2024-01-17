به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه بیست و هفتم دی با میانگین ۷۴ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۶۶، میدان انقلاب با ۹۴، خیابان پروین اعتصامی با ۸۹، بزرگراه خرازی با ۸۷، سپاهانشهر با ۵۵، پارک زمزم با ۵۹، دانشگاه صنعتی با ۹۲، رهنان با ۶۴، خیابان فیض با ۵۶، بولوار کاوه با ۶۰، خیابان میرزا طاهر با ۵۴ و ولدان با ۵۹ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.
شاخص هوا همچنین در ۲ ایستگاه خیابانهای رودکی و فرشادی به ترتیب با ۴۳ و ۴۷ AQI وضعیت پاک و در زینبیه با ۱۱۸ و کردآباد با ۱۳۸ AQI نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد. ایستگاه سنجش کیفی هوا در خیابانهای احمدآباد و استانداری قطع است.
امروز شاخص هوا در سجزی با ۳۸ و در مبارکه با ۳۹ AQI وضعیت پاک و در شاهینشهر با ۵۴ قابل قبول است. شاخص هوا همچنین در قهجاورستان با ۱۵۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در زرین شهر با ۱۳۱ نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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