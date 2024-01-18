به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدارهای دوم تیم‌های حاضر در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا آغاز شده تا رفته رفته به هیجان این رقابت از سوی مشتاقان فوتبال در قاره کهن و حتی دنیا افزوده شود.

تیم‌ملی ایران نیز فردا جمعه ۲۹ دی ماه مقابل هنگ کنگ دومین دیدار خود در گروهC را در حالی برگزار می‌کند که نخستین بازی شاگردان امیر قلعه‌نویی در این جام با برد چهار بر یک آنها همراه بود.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران نیز از ساعت ۱۱:۳۰ صبح امروز پاسخگوی سوالات خبرنگاران در نشست خبری پیش از این دیدار خواهد بود.

این درحالی است که بخش دیگری از نگاه فوتبالدوستان ایرانی بخصوص هواداران پرسپولیس چند کیلومتر آن طرف تر با گفت و گوی امروز سرمربی تیم‌ملی ایران فاصله دارد.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که برای مذاکره مستقیم با برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی عمان وارد دوحه قطر شده قرار است تقریباً همزمان با نشست قلعه نویی جلسه‌ای را با برانکو ایوانکوویچ در هتل «Windham west ba» برگزار کند.

نشستی که تکلیف بازگشت برانکو به نیمکت سرخپوشان را پس از جدایی یحیی گل محمدی مشخص می‌کند.

او که همراه با تیم ملی عمان در دقایق پایانی نخستین بازی تیمش مقابل عربستان شکست دو بر یک را متحمل شد با وجود صراحت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر و استفاده از جمله «تمرکزم روی تیم ملی عمان است» به بازگشت به پرسپولیس را به زمان دیگری موکول کرد اما حالا با نظر مثبت مدیران فدراسیون عمان پای میز مذاکره با پرسپولیس می‌نشیند.

نشستی که خروجی آن آب پاکی را روی دست درویش می‌ریزد تا تکلیف سرمربی این تیم در ادامه لیگ برتر نیز مشخص شود.