توافق نهایی عبدالکریم حسن با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم فوتبال پرسپولیس با عبدالکریم حسن مدافع سرشناس قطری برای پیوستن به این تیم به قطع به توافق رسیده است. قرارداد این بازیکن یک فصل و نیم خواهد بود و اگر مشکل خاصی در عقد قرارداد وی نظیر تست‌های پزشکی و همچنین پرداخت پیش پرداخت رخ ندهد، پرسپولیسی خواهد شد

عبدالکریم حسن ملی پوش سابق تیم فوتبال قطر که سابقه حضور در تیم‌هایی همچون السد قطر را نیز دارد، پس از مصدومیت مرتضی پور علی گنجی می‌تواند کمک بزرگی را به تیم فوتبال پرسپولیس در خط دفاعی باشد.

محمد ناصری خبرنگار خبرگزاری قطر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: با پیگیری‌هایی که کرده‌ام عبدالکریم حسن از تیم فوتبال پرسپولیس پیشنهاد همکاری داشته است که در حال حاضر آن را بررسی می‌کند. پرسپولیس یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های آسیا است که در سال‌های اخیر توانسته ۲ بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد.

وی تاکید کرد: این تیم بازیکنان بسیار خوب و ملی پوش دارد و فکر می‌کنم عبدالکریم حسن و پرسپولیس بتوانند کمک بزرگی به یکدیگر کنند.