نامزدهای چهاردهمین جشنواره فیلم عمار اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عمار فیلم، بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره عمار، نامزدهای دریافت جایزه ۲ بخش فیلم «مستند» و فیلم «داستانی» این دوره جشنواره اعلام شد که اسامی اعلام شده، به شرح زیر است:

هیأت داوران چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش «ملت قهرمان» متشکل از شهاب طلایی، قربانعلی طاهرفر، محمدمهدی سیار و امیرسعادتی آثار «سرکش» (سجاد سلیمان‌خانی) – «آن مرد» (عزیز بابانژاد) – «آقای شورا» (علیرضا باغشنی) – «داستان بارانی» (حسین نژادموسی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

در بخش «جنگ اقتصادی و رؤیای ایرانی» هیأت داوران متشکل از اسماعیل رئیسی، مجتبی عطاردی، صابر میرزایی، مسعود ملکی و امیر مهریزدان آثار «سوت گلخانه» (معصومه قاسمی و داود محمدی) – «گامیش» (مرتضی اسفندیاری) – «ماهی‌ها پرواز می‌کنند» (محمد مجیدپور) – «بدون ترس و اندوه» (علیرضا صوتی) – «تغییر مأموریت» (سجاد ریاحی) – «رؤیای بزرگ» (احسان مشکور) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

همچنین هیأت داوران در بخش «نهضت جهانی مستضعفین» و بخش ویژه «نظم جدید جهانی» متشکل از حجت‌الاسلام علی اکبر براتی، بهروز نورانی پور، علیرضا کمیلی و علی عبدی آثار دا «ستان‌های فوتبال» (کازابلانکا) (مهدی افضل زاده) – «میراث سمی» (علیرضا حسنی) – «حمید پرسشی بی پاسخ» (مهرداد طاهری) – «داستان ساحل شرقی» (احسان شادمانی) – «خاطرات تکه تکه» (مهدی مطهر) – «من محمدحسن را دوست دارم» (سید محمد محمدی‌سرشت) – «قاعده بازی» (حسن وزیرزاده) – «جنگ سردتر» (سیامک مختاری) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران در بخش «آرمان روح‌الله» متشکل از محمد صادق کوشکی، حجت احمدی زر، مهدی نقویان، روح الله رشیدی و سحر دانشور آثار «گزارش کلارنبرگ» (محسن کریمیان) – «محرمانه دوحه» (محمدحسن یادگاری) – «رقصنده با گرگ» (علی عارضی) – «سر به مُهر» (مهدی ابراهیم خانی) – «فراخوان خونین» (حسین پالیزدار) – «مِه آباد» (مسعود دهنوی) – «مکرون» (سجاد رضازاده) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران در بخش «تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس» متشکل از حبیب احمدزاده، گل‌علی بابایی، روح‌الله رفیعی، سجاد صفارهرندی و جواد رمضان‌نژاد آثار «آخرین زنگی زمانه» (مهرداد خاکی) – «به رنگ انار» (مهدی آخوندی) – «پسر خاله‌ها» (سیدمحمد محمدی سرشت) – «عیدوک» (امیر عسکری) – «هفت سال اینجا» (سیدمصطفی سیدالحسینی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران در بخش «نقد درون گفتمانی» متشکل از حجت‌الاسلام محسن ریسمان سنج، حجت‌الاسلام علی جعفری، محمد مهدی خالقی، مجتبی جهانتیغ و غلام حسن اسلامی صدر آثار «رزیدنت» (امیرمحمد کوچک زاده) – «لاتارینو» (مجید رستگار) – «میراب» (محسن اسلام زاده) – «اندوه جنگل» (مریم رزاقی) – «اینک بانک» (ستاد دادرسانه) – «کلاف» (سید مصطفی سیدالحسینی) – «هُمیجان» (حمیدرضا بهوندی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران این جشنواره در بخش «حافظه ملی» متشکل از محمدرضا کائینی، یعقوب توکلی، تقی دژاکام، مجید عسگری و داوود مرادیان آثار «ایز و۱۳۶۱» (محمدرضا میراضی) – «آلترناتیو» (محمدصالح نیکنام) – «بی وتن ها» (حسین شمقدری) – «تفنگداران جنوب» (علی بلندنظر) – «جوان‌مرگ» (سعید فضل زرندی) – «دوئل امجدیه» (محمدرضا یوسفی) – «عملیات آژاکس» (سید امیراسداله هاشمی) – «کدهای سیاه» (مجید رستگار) – «مقدس نما» (امیرعباس کنعانی هرندی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران در بخش «جنگ نرم» متشکل از سیدسلیم غفوری، سیدمصطفی خوش چشم، حجت الاسلام سیدعباس نبوی، سیدمحمدیاشار نادری و محمدرضا طاهری آثار «پشت صحنه» (پیاده رُوی شهرت) (حسین الهام) – «داستان ناگفته» (جانی میلر) – «پک آخر؛ راه حل آمریکایی» (لقمان یدالهی) – «کودوکُشی» (ضحی کریمی) – «می ۱۹۶۸» (احسان اُمی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران در بخش «داستانی» متشکل از مهران رجبی، محمدتقی فهیم، محمدرضا شفیعی، جلال دهقانی اشکذری و سعید مستغاثی در بخش «تیزر فرهنگی» آثار «انگشتر» (محمدحسین عباسی) – «لحظه» (زهرا میری) – «تنها گریه کن» (محسن اردستانی رستمی) – «پیرمرد و دریا» (قاسم خسروی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

همچنین در بخش «داستانی کوتاه» آثار «اذان صبح به افق یزد» (زهره صباغیان) – «شورشی» (علی سلمانی) – «خوانا بنویسید» (مرتضی علیزاده) – «دنیا منم فوعه» (مصطفی آقامحمدلو) – «هانه» (میثم ملکی پور) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

و در بخش «داستانی بلند» آثار «هفتِ هفت» (رضادهقان) – «اخت الرضا» (سیدمجتبی طباطبایی) – «مصلحت» (حسین دارابی) – «ایلیا جستجوی قهرمان» (سیدعلی موسوی نژاد) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

هیأت داوران در بخش «سریال» آثار «سوران» (سروش محمدزاده) – «بچه زرنگ؛ شهید خاوری» (محمدمهدی خالقی) را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار ۲۹ دی ماه با تقدیر از برگزیدگان بخش‌های مسابقه فیلم «مستند» و «داستانی» در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.