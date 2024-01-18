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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

ناوشکن البرز در حال اسکورت کشتی‌های ایرانی در دریای سرخ است

ناوشکن البرز در حال اسکورت کشتی‌های ایرانی در دریای سرخ است

بندرعباس - فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش گفت: ناوشکن البرز با اقتدار در دریای سرخ، در حال اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، در جمع دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) و دانش آموزان مرکز آموزش‌های تخصصی رشت در منطقه یکم امامت بندرعباس اظهار کرد: ناوشکن البرز با اقتدار در دریای سرخ و در منطقه درگیری که ابرقدرتها جرئت حضور ندارند، کشتی‌های تجاری و نفتکش ایرانی را، اسکورت می‌کند.

وی افزود: عملیات‌های نیروی دریایی ارتش در رصد اخیر و توقیف کشتی‌های نفتکش متخلف، بسیار دقیق و مطابق با آموزش‌های روز تکاوری صورت گرفت.

دریادار ایرانی همچنین عنوان کرد: مأموریت آموزشی کارورزی دانشجویان و دانش آموزان نداجا به آب‌های بین‌المللی، فرصت مغتنمی برای آشنایی و سازگاری با شرایط سخت دریا و دریانوردی است.

کد مطلب 5998337

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