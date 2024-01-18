به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، در جمع دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) و دانش آموزان مرکز آموزش‌های تخصصی رشت در منطقه یکم امامت بندرعباس اظهار کرد: ناوشکن البرز با اقتدار در دریای سرخ و در منطقه درگیری که ابرقدرتها جرئت حضور ندارند، کشتی‌های تجاری و نفتکش ایرانی را، اسکورت می‌کند.

وی افزود: عملیات‌های نیروی دریایی ارتش در رصد اخیر و توقیف کشتی‌های نفتکش متخلف، بسیار دقیق و مطابق با آموزش‌های روز تکاوری صورت گرفت.

دریادار ایرانی همچنین عنوان کرد: مأموریت آموزشی کارورزی دانشجویان و دانش آموزان نداجا به آب‌های بین‌المللی، فرصت مغتنمی برای آشنایی و سازگاری با شرایط سخت دریا و دریانوردی است.