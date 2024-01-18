نامزدهای بخش نمایش تلویزیونی «تئاتر فجر» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیات‌ داوران بخش تئاتر تلویزیونی متشکل از مسعود فروتن، آشا محرابی و بهرام ابراهیمی نامزدهای دریافت جوایز این بخش از چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را معرفی کردند.

بنابر اعلام دبیرخانه‌ این دوره از جشنواره تئاتر فجر، نامزدهای دریافت جوایز عبارتند از:

بازیگری زن

شقایق فتحی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «گوهر»

صفا آقاجانی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «بهترین حال»

رستا رضوی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «خاطرات خانه‌ای که نیست»

پریسا مقتدی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «سگک»

ساقی زینتی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «گوهر»

بازیگری مرد

محمدهادی عطایی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «رگ»

وحید آقاپور برای بازی در تئاتر تلویزیونی «رگ»

اتابک نادری برای بازی در تئاترهای تلویزیونی «رگ» و «گوهر»

مجید رحمتی برای بازی در تئاتر تلویزیونی «برونسی»

شهروز آقایی پور برای بازی در تئاتر تلویزیونی «کجایی ابراهیم؟»

نویسندگی

ایوب آقاخانی برای نگارش تئاتر تلویزیونی «رگ»

حسین یوسفی برای نگارش تئاتر تلویزیونی «بی‌قرار»

لیلی عاج برای نگارش تئاتر تلویزیونی «کجایی ابراهیم»

احسان جانمی برای نگارش تئاتر تلویزیونی «بیداری به‌وقت خون»

کامران شهلایی برای نگارش تئاتر تلویزیونی «خاطرات خانه‌ای که نیست»

کارگردانی هنری

لیلی عاج برای کارگردانی هنری تئاتر تلویزیونی «کجایی ابراهیم؟»

ایوب آقاخانی برای کارگردانی هنری تئاتر تلویزیونی «رگ

مرتضی شاه کرم برای کارگردانی هنری تئاتر تلویزیونی «برونسی»

احسان جانمی برای کارگردانی هنری تئاتر تلویزیونی «بیداری به‌وقت خون»

کارگردانی تلویزیونی

مسعود ساکت اف برای کارگردانی تئاتر تلویزیونی «کجایی ابراهیم؟»

محمدعلی رهبر برای کارگردانی تئاتر تلویزیونی «گوهر

سروش طباطبایی برای کارگردانی تئاتر تلویزیونی «بهترین حال»

تهیه‌کنندگی

نمایش تلویزیونی «گوهر» به تهیه‌کنندگی محمود زنده نام

نمایش تلویزیونی «اتوبان خاطره» به تهیه‌کنندگی علی قربانی

نمایش های تلویزیونی «رگ» و «کجایی ابراهیم؟» به تهیه‌کنندگی حمید نیلی

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به ریاست کاظم نظری و دبیری مهدی حامدسقایان، از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در تهران در حال برگزاری است.