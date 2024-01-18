کارگاه مسعود فروتن برگزار شد/ پخش «رگ» ایوب آقاخانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، نخستین روز از چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، روز چهارشنبه، بیست و هفتم دی کار خود را در بخشهای کارگاه آموزشی، رادیوتئاتر و نمایش تلویزیونی آغاز کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی مسعود فروتن
کارگاه آموزشی «کارگردانی نمایش تلویزیونی» با تدریس مسعود فروتن و همراهی جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر و سینما در کارگاه نمایش تئاتر شهر محفلی برای پاسخ به ناگفتههایی از نقش و جایگاه کارگردان تلویزیون در تولید نمایش تلویزیونی بود.
مسعود فروتن در این کارگاه بر لزوم توجه به تلهتئاتر به عنوان هنری که میتواند با ارایه در پلتفرمها و رسانههای مختلف بازدهی اقتصادی داشته باشد، تاکید کرد.
«علمیردان خان» در سالن سایه
رادیوتئاتر «علمیردان خان» به نویسندگی و کارگردانی شیرین سپهراد، ساعت ۱۴ در تالار سایه تئاتر شهر در میان استقبال هنرمندان و تماشاگران علاقهمند به این گونه نمایشی، آغازگر بخش رادیوتئاتر نخستین روز از چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شد.
اجرای «همه پنگوئنهای جهان» و «سمفونی پلاک»
«همه پنگوئنهای جهان» به نویسندگی و کارگردانی عمار خطی و «سمفونی پلاک» اثری از پیمان قریبپناه از دیگر رادیوتئاتر روز نخست بودند که در حضور هنرمندانی از تهران، سمنان و خراسان جنوبی به اجرا درآمدند.
پخش نمایش تلویزیونی «رگ»
پایانبخش برنامههای نخستین روز جشنواره، نمایش تلویزیونی «رگ» به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی بود که در تالار مشاهیر تئاتر شهر نمایش داده شد.
توجه بیش از پیش به مخاطب و تعامل با او در ارایه تولیدات نمایشی صداپایه
رامتین شهبازی، منتقد و پژوهشگر هنرهای نمایشی و امین رهبر، دبیر بخش رادیوتئاتر جشنواره با حضور در تالار مشاهیر، گفتوگویی صمیمانه با هنرمندان داشتند.
تاکید بر لزوم آموزش و پژوهش در زمینه رسانههای نوین به ویژه رادیوتئاتر، توجه بیش از پیش به مخاطب و تعامل با او در ارایه تولیدات نمایشی صداپایه از جمله مباحثی بود که در این گفتوگو مورد توجه قرار گرفت.
رزرو بلیت در سایت «گیشه تئاتر»
نخستین روز برگزاری جشنواره با بازشدن سایت «گیشه تئاتر» برای رزرو بلیت برای خبرنگاران و اهالی رسانه همراه بود که مشارکت عمومی رسانهها باعث شد تا در همان ساعات اولیه سهمیه بلیت بسیاری از نمایشها در این بخش به پایان برسد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با ریاست کاظم نظری و دبیری مهدی حامدسقایان، از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در تهران در حال برگزاری است.
نظر شما