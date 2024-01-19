به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در بخش هویت ملی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ۱۲ نمایش صحنه‌ای و ۲ نمایش خیابانی به رقابت می‌پردازند.

در بخش ویژه غزه نیز ۴ نمایش صحنه‌ای، ۳ نمایش خیابانی و ۲ نمایش رادیویی به رقابت می‌پردازند.

نمایش‌های بخش هویت ملی عبارتند از:

نمایش «ط» به نویسنده کهبد تاراج و کارگردان مجید رحمتی

نمایش «مرغ سحر» به نویسندگی آرش خیرآبادی و کارگردانی رضا حسینی

نمایش «رؤیای اسبی به نام شبرنگ» به نویسندگی مهدی سیم ریز و کارگردانی محمد جهانپا

نمایش «انگشتر و چاه» به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی

نمایش «ثقه الاسلام» به نویسندگی امیر امیرعلیزادگان و کارگردانی امیر حجازی

نمایش «پشت چراغ قرمز» به نویسندگی و کارگردانی محسن سلیمانی فارسانی

نمایش خیابانی «شجاع دل» به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی

نمایش «لیلی و قاب خالی» به نویسندگی سعید موذنی و کارگردانی ویدا موسوی

نمایش «آریو برزن» به نویسندگی و کارگردانی حامد مکملی

نمایش «سرجوخه» به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری

نمایش «وقتی همه خواب بودیم» به نویسندگی توحید معصومی و کارگردانی میثم حبیبی

نمایش «تروما» نویسنده گروهی، کارگردان احمد سلیمانی

نمایش خیابانی «بازگشت به خانه نخست» به نویسندگی مرتضی وکیلیان و داریوش نصیری و کارگردانی داریوش نصیری

نمایش خیابانی «سروستان» به نویسندگی و کارگردانی روح الله آریس

نمایش‌های بخش ویژه غزه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر عبارتند از:

نمایش «خون» به نویسندگی حسین قاسمی هنر و عطیه علی همتی و کارگردانی حسین قاسمی هنر

نمایش «روزگار سگی سگی» به نویسندگی و کارگردانی خسرو کشاورز قاسمی

نمایش خیابانی «مرز» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فتحی

نمایش خیابانی «انفال» به نویسندگی و کارگردانی کژال راست بین

نمایش خیابانی «یک آبادی عشق» به نویسندگی بهمن صادق حسنی و کارگردانی شهریار صادق حسنی

نمایش رادیویی «رنا» به نویسندگی منصوره عسگری و کارگردانی هانیه پیرانی

نمایش رادیویی «بی از بی راه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی قاسم زاده

نمایش «عروس فلسطین» نویسنده عبدالرضا حیاتی و کارگردانی مصطفی بوعذار

نمایش «تمام» به نویسندگی بتی شامیه و کارگردانی علی اکباتانی