به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در بخش هویت ملی چهلودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ۱۲ نمایش صحنهای و ۲ نمایش خیابانی به رقابت میپردازند.
در بخش ویژه غزه نیز ۴ نمایش صحنهای، ۳ نمایش خیابانی و ۲ نمایش رادیویی به رقابت میپردازند.
نمایشهای بخش هویت ملی عبارتند از:
نمایش «ط» به نویسنده کهبد تاراج و کارگردان مجید رحمتی
نمایش «مرغ سحر» به نویسندگی آرش خیرآبادی و کارگردانی رضا حسینی
نمایش «رؤیای اسبی به نام شبرنگ» به نویسندگی مهدی سیم ریز و کارگردانی محمد جهانپا
نمایش «انگشتر و چاه» به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی
نمایش «ثقه الاسلام» به نویسندگی امیر امیرعلیزادگان و کارگردانی امیر حجازی
نمایش «پشت چراغ قرمز» به نویسندگی و کارگردانی محسن سلیمانی فارسانی
نمایش خیابانی «شجاع دل» به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی
نمایش «لیلی و قاب خالی» به نویسندگی سعید موذنی و کارگردانی ویدا موسوی
نمایش «آریو برزن» به نویسندگی و کارگردانی حامد مکملی
نمایش «سرجوخه» به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری
نمایش «وقتی همه خواب بودیم» به نویسندگی توحید معصومی و کارگردانی میثم حبیبی
نمایش «تروما» نویسنده گروهی، کارگردان احمد سلیمانی
نمایش خیابانی «بازگشت به خانه نخست» به نویسندگی مرتضی وکیلیان و داریوش نصیری و کارگردانی داریوش نصیری
نمایش خیابانی «سروستان» به نویسندگی و کارگردانی روح الله آریس
نمایشهای بخش ویژه غزه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر عبارتند از:
نمایش «خون» به نویسندگی حسین قاسمی هنر و عطیه علی همتی و کارگردانی حسین قاسمی هنر
نمایش «روزگار سگی سگی» به نویسندگی و کارگردانی خسرو کشاورز قاسمی
نمایش خیابانی «مرز» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فتحی
نمایش خیابانی «انفال» به نویسندگی و کارگردانی کژال راست بین
نمایش خیابانی «یک آبادی عشق» به نویسندگی بهمن صادق حسنی و کارگردانی شهریار صادق حسنی
نمایش رادیویی «رنا» به نویسندگی منصوره عسگری و کارگردانی هانیه پیرانی
نمایش رادیویی «بی از بی راه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی قاسم زاده
نمایش «عروس فلسطین» نویسنده عبدالرضا حیاتی و کارگردانی مصطفی بوعذار
نمایش «تمام» به نویسندگی بتی شامیه و کارگردانی علی اکباتانی
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