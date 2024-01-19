اعلام اسامی داوران بخش دانشجویی «تئاتر فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با حکم مهدی حامدسقایان دبیر جشنواره تئاتر فجر، هیات داوران بخش تئاتر دانشجویی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

اسماعیل نجار فارغ التحصیل دکترای ادبیات نمایشی از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا و استادیار گروه ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر، مترجم و نویسنده نمایشنامه‌های «در انتهای گلو»، «تراژدی مریم»، «دار»، «انزجار»، «خون و یخ»، «ندر»، «کابوس‌های کارلوس فوئنتس» و ... است.

ابراهیم پشت‌کوهی نویسنده، کارگردان و طراح تئاتر و خالق آثاری همچون «مکبث زار»، «هملت پشت کوهی»، «مثل آب برای شکلات»، «رود رادی»، «کمدی الهی» «جلد برزخ»، «اعداد در بیایان»، «آخرین انار دنیا»، «وقتی ما برگردیم»، «از استخوان خالی شدن» و ... است.

رامتین شهبازی دکترای تخصصی فلسفه هنر و مدرس مطالعات میان رشته‌ای هنرهای نمایشی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما و تئاتر است که از جمله تالیف‌های او می‌توان به کتاب‌های «جستاری در جامعه شناسی فیلم»، «نشانه شناسی فرهنگ تئاتر»، «ادبیات پهلوی» و... اشاره کرد.

بهرام جلالی‌پور دکترای زبان و ادبیات فرانسه با گرایش تئاتر از دانشگاه پاریس، نویسنده، منتقد، مشاور در امور فرهنگی هنری و عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران، نویسنده آثاری همچون «همسایه‌ها»، «میشل ویناور درام پرداز جنگ»، «نقد دراماتیک نمایشنامه‌های کودک و نوجوان»، «گفتمان تئاتر»، «ریخت شناسی قصه‌های اساطیری و پهلوانی شاهنامه» و بسیاری دیگر از آثار مکتوب ادبیات نمایشی است.

علی حاج ملاعلی دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس، مترجم، مدرس، کارگردان تئاتر است و کتاب‌های «میزانسن معاصر»، «مبانی بازیگری»، «قصه‌های برزخی»، «سفر در تاریکی»، «شگردهای نمایشنامه‌نویسی»، «عموسام من» و ... از جمله آثار ترجمه شده و تالیفی اوست.

بخش نمایش دانشجویی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با مشارکت و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اول بهمن با حضور ۲۷ اثر نمایشی از دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، پیام نور خراسان شمالی (اسفراین)، مرکز آموزش علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان، سلمان فارسی کازرون، موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس، نبی موسسه آموزش عالی اکرم تبریز، سوره تهران، فرهنگیان شیراز، هنر و معماری کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی یزد و واحد الکترونیک تهران، دانشگاه‌های هنر تهران و پردیس هنر کرج برگزار می‌شود.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با ریاست کاظم نظری و دبیری مهدی حامدسقایان، از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در تهران در حال برگزاری است.