تا پایان جنگ غزه، اجازه کشتی رانی به مقصد اسراییل نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیه‌ای هدف قرار دادن کشتی آمریکایی در خلیج عدن را تائید کردند.

در همین ارتباط نیز، «یحیی سریع»، سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد: «یک کشتی آمریکایی را در خلیج عدن با موشک‌های نیروی دریایی هدف قرار دادیم و موشک مستقیماً به آن اصابت کرد.»

سخنگوی نظامی یمن تاکید کرد که پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس ناگزیر است.

سخنگوی ارتش یمن افزود: «ناو آمریکایی کیم رنجر را در خلیج عدن با موشک‌های نیروی دریایی هدف قرار دادیم، چون پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس ناگزیر است و هرگونه حمله جدیدی بدون مجازات نخواهد ماند.»

سریع گفت: «ادامه تردد و ناوبری کشتی‌ها در دریای عرب و دریای سرخ به همه مقاصد به جز بنادر فلسطین اشغالی تأیید می‌کنیم و ادامه حرکت ناوبری برای همه مقاصد به جز بنادر فلسطین اشغالی را تائید خواهیم کرد.»

یحیی سریع تاکید کرد: «ممانعت از ناوبری به مقصد اسرائیل یا کسانی که به سمت بنادر فلسطین اشغالی می‌روند تا پایان تجاوز و رفع محاصره غزه ادامه خواهد داشت.»

سریع گفت: «ما به اجرای تدابیر دفاعی و تهاجمی خود در چارچوب حق مشروع دفاع از یمن و تاکید بر حمایت از غزه ادامه می‌دهیم.

ساعاتی پیش از این نیز، یک منبع نظامی یمن به تلویزیون الجزیره گفت که نیروهای یمنی یک کشتی آمریکایی را در نزدیکی سواحل یمن هدف قرار دادند.

اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه در ۸۵ مایلی جنوب شرقی شهر الشحر یمن دریافت کردیم.

همچنین آژانس امنیت دریایی انگلیس اعلام کرده بود که نفتکش آمریکایی با پرچم جزایر مارشال گزارش می‌دهد که ۴ پهپاد در حال نزدیک شدن به آن در جنوب شرقی مکلا در یمن هستند و به نظر می‌رسد حادثه رخ داده به این گزارش مرتبط باشد.

روز پنجشنبه هم «سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر انصارالله یمن، ضمن تأکید بر دفاع مشروع مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی تأکید کرده بود از این پس کشتی‌های آمریکا و انگلیس هم در تیررس موشک‌ها و پهپادهای یمنی قرار دارند.

به گفته رهبر انصارالله «آمریکا دارای تاریخ جنایتکاری سیاه در قبال ملت‌های مختلف جهان است. آمریکایی‌ها به دلیل ارائه هرگونه حمایت نظامی، نظارت، اطلاعات، پول و حمایت سیاسی از رژیم صهیونیستی در جنایت علیه فلسطینیان شریک هستند.»

وی دراین‌باره افزود: آمریکا برایش مهم نیست بخاطر حمایت آشکار از اسرائیل وجهه‌اش در دنیا تخریب شود.حقوق بشر و کودکان و زنان وقتی طرف اسرائیل باشد، به کلی کنار گذاشته می‌شود. نامزدهای انتخاباتی در آمریکا بر سر اینکه چه کسی بیشتر از اسرائیل حمایت می‌کند، با هم رقابت می‌کنند.آمریکا حاضر است هر آنچه لابی صهیونیسم می‌خواهد انجام دهد. بایدن خود را صهیونیست می‌خواند و بلینکن می‌گوید بعنوان یک یهودی به اسرائیل رفته است.

«فواد عاشور» اندیشمند کویتی نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر درباره تحولات کنونی غزه و نقش یمن در دفاع از ملت فلسطین گفت: یمن پیشینه‌ای شکوهمند دارد. یمنی‌ها یاران رسول خدا و اسلام هستند. امروز نیز این همت را نزد آنان در ایستادگی‌شان در برابر شیطان بزرگ برای رویارویی نظامی با آن دیده‌ایم و از خداوند برای آنان درخواست پیروزی و عزت داریم.

وی تصریح کرد: از خداوند سبحان و متعال درخواست می‌کنیم که جبهه مقاومت را یاری کند تا این دسیسه را مانند دسیسه‌های داعش و وابستگان آنان در گذشته، به شکست بکشاند تا به این ترتیب شاهد رفع محاصره غزه و آزادی قدس باشیم و به خواست خداوند در آن نماز به پا داریم.