عملیات دریایی آمریکا و انگلیس مانع حمایت یمن از فلسطین نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد عبدالسلام»، سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی تاکید کرد که تداوم تجاوزات آمریکایی-انگلیسی در دریای سرخ و علیه یمن در واقع اصرار متجاوزان بر ادامه تجاوز برای حفاظت از موجودیت خود است.

عبدالسلام همچنین تاکید کرد که تجاوزات آمریکایی-انگلیسی علیه یمن مانع از ادامه عملیات حمایتی صنعا از مردم فلسطین و پایداری غزه نخواهد شد.

به گفته عبدالسلام، ما آزادی ناوبری دریایی را برای همه کشتی‌های جهان به جز کشتی‌های به مقصد دشمن صهیونیستی که به سمت بنادر فلسطین اشغالی حرکت می‌کنند، تأیید می‌کنیم.

از سوی دیگر، کمیته یمن برای حمایت از الاقصی خواستار تظاهرات روز جمعه در میادین اصلی شهر صنعا و استان‌های یمن تحت عنوان «همبستگی با فلسطین و ایستادگی در برابر آمریکا، مادر تروریسم» شد.

ساعاتی پیش از این نیز، یک منبع نظامی یمن به تلویزیون الجزیره گفته است که نیروهای یمنی یک کشتی آمریکایی را در نزدیکی سواحل یمن هدف قرار دادند.

اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه در ۸۵ مایلی جنوب شرقی شهر الشحر یمن دریافت کردیم.

همچنین آژانس امنیت دریایی انگلیس اعلام کرده بود که نفتکش آمریکایی با پرچم جزایر مارشال گزارش می‌دهد که ۴ پهپاد در حال نزدیک شدن به آن در جنوب شرقی مکلا در یمن هستند و به نظر می‌رسد حادثه رخ داده به این گزارش مرتبط باشد.

روز پنجشنبه هم «سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر انصارالله یمن، ضمن تأکید بر دفاع مشروع مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی تأکید کرده بود از این پس کشتی‌های آمریکا و انگلیس هم در تیررس موشک‌ها و پهپادهای یمنی قرار دارند.

به گفته رهبر انصارالله «آمریکا دارای تاریخ جنایتکاری سیاه در قبال ملت‌های مختلف جهان است. آمریکایی‌ها به دلیل ارائه هرگونه حمایت نظامی، نظارت، اطلاعات، پول و حمایت سیاسی از رژیم صهیونیستی در جنایت علیه فلسطینیان شریک هستند.»

وی دراین‌باره افزود: آمریکا برایش مهم نیست بخاطر حمایت آشکار از اسرائیل وجهه‌اش در دنیا تخریب شود.حقوق بشر و کودکان و زنان وقتی طرف اسرائیل باشد، به کلی کنار گذاشته می‌شود. نامزدهای انتخاباتی در آمریکا بر سر اینکه چه کسی بیشتر از اسرائیل حمایت می‌کند، با هم رقابت می‌کنند.آمریکا حاضر است هر آنچه لابی صهیونیسم می‌خواهد انجام دهد. بایدن خود را صهیونیست می‌خواند و بلینکن می‌گوید بعنوان یک یهودی به اسرائیل رفته است.

«فواد عاشور» اندیشمند کویتی نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر درباره تحولات کنونی غزه و نقش یمن در دفاع از ملت فلسطین گفت: یمن پیشینه‌ای شکوهمند دارد. یمنی‌ها یاران رسول خدا و اسلام هستند. امروز نیز این همت را نزد آنان در ایستادگی‌شان در برابر شیطان بزرگ برای رویارویی نظامی با آن دیده‌ایم و از خداوند برای آنان درخواست پیروزی و عزت داریم.

وی تصریح کرد: از خداوند سبحان و متعال درخواست می‌کنیم که جبهه مقاومت را یاری کند تا این دسیسه را مانند دسیسه‌های داعش و وابستگان آنان در گذشته، به شکست بکشاند تا به این ترتیب شاهد رفع محاصره غزه و آزادی قدس باشیم و به خواست خداوند در آن نماز به پا داریم.