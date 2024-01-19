  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۲

انفجار سراوان هیچ آسیبی به قلعه تاریخی دزک وارد نکرد

انفجار سراوان هیچ آسیبی به قلعه تاریخی دزک وارد نکرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: در حادثه صورت گرفته سراوان هیچ آسیبی به قلعه تاریخی این شهرستان وارد نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، محمدهادی طهرانی مقدم اظهار کرد: در پی وقوع حادثه انفجار در نزدیکی قلعه تاریخی دزک در شهرستان سراوان بلافاصله به همراه کارشناسان میراث فرهنگی بازدید میدانی از محل انجام شد.

محمدهادی طهرانی مقدم افزود: این انفجار در فاصله حدود ۱۰۰ متری قلعه دزک به وقوع پیوست اما خوشبختانه هیچ آسیبی به این بنای ثبت ملی شده وارد نشد و در بررسی میدانی صورت گرفته نیز این موضوع با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی از نزدیک ارزیابی شد.

قلعه دزک در بخش مرکزی شهرستان سراوان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بر اثر انفجار صبح امروز متأسفانه چهار منزل مسکونی این منطقه تخریب شده و حدود ۱۰ زن و کودک کشته شده‌اند.

کد مطلب 5998477
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها