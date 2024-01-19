انفجار سراوان هیچ آسیبی به قلعه تاریخی دزک وارد نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، محمدهادی طهرانی مقدم اظهار کرد: در پی وقوع حادثه انفجار در نزدیکی قلعه تاریخی دزک در شهرستان سراوان بلافاصله به همراه کارشناسان میراث فرهنگی بازدید میدانی از محل انجام شد.

محمدهادی طهرانی مقدم افزود: این انفجار در فاصله حدود ۱۰۰ متری قلعه دزک به وقوع پیوست اما خوشبختانه هیچ آسیبی به این بنای ثبت ملی شده وارد نشد و در بررسی میدانی صورت گرفته نیز این موضوع با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی از نزدیک ارزیابی شد.

قلعه دزک در بخش مرکزی شهرستان سراوان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بر اثر انفجار صبح امروز متأسفانه چهار منزل مسکونی این منطقه تخریب شده و حدود ۱۰ زن و کودک کشته شده‌اند.