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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

سخنگوی فرماندهی انتظامی استان مرکزی:

مردان نقابدار با اقدام به موقع پلیس استان مرکزی زمین‌گیر شدند

مردان نقابدار با اقدام به موقع پلیس استان مرکزی زمین‌گیر شدند

ساوه- سخنگوی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: مردان نقابدار با اقدام به موقع پلیس استان مرکزی زمین‌گیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی اظهار کرد: بامداد صبح امروز جمعه در محور قدیم ساوه به تهران مأموران کلانتری ۱۳ پرندک شهرستان زرندیه در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بدون پلاک که سرنشینان آن صورت خود را پوشانده و ترددهای مشکوک داشت دستور ایست دادند اما راننده بدون توجه به دستور ایست مأموران متواری و پس از طی مسافتی، مأموران نیز با رعایت قانون به کارگیری سلاح و شلیک چند تیر به سمت خودرو، سرانجام آن را متوقف کردند.

وی افزود: راننده و سه سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان اعزام شدند و یکی از سرنشینان در بیمارستان فوت کرد.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: خودرو فاقد پلاک جلو بود و پلاک عقب آن نیز پوشانده شده بود که در بازرسی، مأموران از خودرو تعدادی سلاح سرد شامل قمه و چاقو کشف کردند که بررسی‌های تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

کد مطلب 5998620

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