به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به عملیات موشکی سپاه سرافراز اظهار کرد: مقرهای تروریستی داعش و موساد در سوریه و اربیل مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفته و منهدم شد و به گفته مقامات سپاه این آغاز انتقام از تروریست‌ها بوده و تا آخرین نفر آنها مورد ضربه قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این عملیات علاوه بر تنبیه و انتقام سخت از تروریست‌های میدانی در عین حال یک پیام هشدارآمیز بسیار محکم به رژیم صهیونیستی داشت که در صورت تداوم اقدامات تروریستی علیه مردم و منافع ایران، گرفتار انتقام دستان بلند ایران خواهند شد.

امام جمعه ساوه ادامه داد: این عملیات ثابت کرد که هیچ جای امنی در منطقه برای تروریست‌ها وجود ندارد و آنها در صورت انجام هر اقدام کور تروریستی باید منتظر موشک‌های دقیق ایرانی باشند.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: در بحبوحه حوادث جاری در منطقه از جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین تا بمباران یمن توسط آمریکا و انگلیس این عملیات در راستای بازدارندگی از هر گونه فکر مخرب برای صدمه زدن به منافع ایران نیز تعریف می‌شود.

وی افزود: این حملات موشکی در عین حال هشداری سخت بود به کسانی که در منطقه خود را در راستای منافع رژیم صهیونیستی و جاسوسی برای آن رژیم و اقدام علیه ایران قرار داده‌اند چرا که مزدوری برای اسرائیل علیه ایران به قیمت جان آنها تمام خواهد شد.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: ایران برای ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمنان از یکی از ابزارهای خود استفاده کرده و این پیام بسیار مهم را به دنیا گوشزد کرد که هر چند مایل به افزایش تنش و درگیری در منطقه نیست اما در عین حال با قدرت از منافع مشروع و به حق خود دفاع کرده و اجازه هیچ گونه سو استفاده‌ای را به دشمن نخواهد داد.

وی با اشاره به رسالت مسؤولین گفت: بزرگترین جهاد دولتمردان رفع موانع و مشکلات مردم است.

وی با اشاره بر وضعیت اسفناک آب و لزوم صرفه جویی در مصرف آب، گاز و برق گفت: فردا جنگ آب است و اصلاح الگوی مصرف بهینه منابع آبی باید مورد توجه ویژه آحاد مردم قرار گیرد و به خاطر دینمان استقلال کشور، مصرف آب کشاورزی را مدرنیته کنیم.