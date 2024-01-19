حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران یک اصل اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه اراک اظهار کرد: اسفندماه سال جاری انتظار است مردم با حضور پرشور خود پای صندوق‌های رأی، افراد شایسته و اصلح را راهی خانه ملت کنند.

وی حضور آگاهانه آحاد مردم در انتخابات را یک تکلیف شرعی عنوان کرد و افزود: بنا بر منویات مقام معظم رهبری، حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی یک اصل اساسی است که باید قدردان بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: انتظار است نامزدهای انتخابات از جوسازی همچنین وعده‌های دروغ به مردم پرهیز کنند و تأمین رفاه مردم را مد نظر ویژه قرار دهند.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ایام البیض و روزهای اعتکاف از ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب گفت: حضور گسترده و چشمگیر معتکفان در مساجد، یک اقدام فرهنگی اثرگذار در راستای ارتقای فرهنگ دینی و نهادینه کردن روحیه معنوی در جامعه است.

وی افزود: اعتکاف حرکت به سوی خدا و اعلام دوستی با معبود یکتا همچنین ورود به ماه مبارک رمضان و درک بیشتر شبهای قدر است.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: انتظار است مسؤولان استان تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) و طرح ۸۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن را دستور کار ویژه قرار دهند و تدابیر ویژه ای در راستای کاهش آلودگی هوا ناشی از مازوت سوزی نیروگاه بیندیشند.