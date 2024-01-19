شب های موسیقی هگمتانه یکم بهمن در نهاوند

مراد معصومی در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان اینکه کنسرت هفته پیش با حضور کیوان ساکت در نهاوند با استقبال قابل توجه مردم مواجه شد از برگزاری جشنواره شب‌های موسیقی هگمتانه در استان خبر داد و گفت: این جشنواره در نهاوند هم یکم بهمن ساعت ۲۰ در مجتمع فرهنگی هنری امام به صورت رایگان با حضور دو گروه کوبان شمس مهدی حبیب وند و شباهنگ مهدی رشیدی و کارگاه پیوند شعر و موسیقی و ریتم در موسیقی هم در همین شب‌ها برگزار خواهد شد.

معصومی با اشاره به اینکه گروه‌های موسیقی حاضر دارای رتبه‌های ملی هستند افزود: آئین اختتامیه این جشنواره‌ها پنج شنبه در مرکز استان برگزار می‌شود.

وی از حضور گروه استاد فرج علیپور نوازنده لرستانی ۱۳ بهمن در نهاوند دو سانس اجرا خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف ایجاد شوق و انگیزه بیشتر برای نوازندگان و آهنگسازان استان همدان و به منظور ارائه توانایی‌ها و داشته‌های خود و همچنین ایجاد بستری مناسب برای معرفی گروه‌های موسیقی سنتی، محلی و مقامی استان به صورت همایشی و غیررقابتی و با شعار «احیای فرهنگ و هنر اصیل موسیقی ایرانی و کرامت هنرمندان استان» طراحی شده است.