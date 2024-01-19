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کد مطلب 5998936
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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

خلاصه بازی ایران و هنگ کنگ / تک گل مهدی قائدی صعود را حتمی کرد

خلاصه بازی ایران و هنگ کنگ / تک گل مهدی قائدی صعود را حتمی کرد

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ با برتری یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید.

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      7 4
      پاسخ
      خیلی افتضاح بازی کردند

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