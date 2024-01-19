خلاصه بازی ایران و هنگ کنگ / تک گل مهدی قائدی صعود را حتمی کرد

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ با برتری یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید.