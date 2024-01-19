دریافت 35 MB کد مطلب 5998936 https://mehrnews.com/x33Zxh ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰ کد مطلب 5998936 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰ خلاصه بازی ایران و هنگ کنگ / تک گل مهدی قائدی صعود را حتمی کرد دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ با برتری یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. کپی شد مطالب مرتبط دیدار تیمهای ایران و هنگکنگ دلایل تغییرات در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با هنگکنگ صعود تیم ملی فوتبال ایران با ترس و نگرانی/ یک خط دفاع علیه یک تیم صحبتهای مربی تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی هنگ کنگ برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام ملتهای آسیا جام ملت های آسیا 2023 - قطر مهدی قائدی امیر قلعه نویی جام ملت های 2023 آسیا - قطر
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