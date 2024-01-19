صعود تیم ملی فوتبال ایران با ترس و نگرانی/ یک خط دفاع علیه یک تیم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا از ساعت ۲۱ امروز جمعه در ورزشگاه خلیفه دوحه قطر و در حضور ۳۶ هزار تماشاگر برگزار شد که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. مهدی قایدی (۲۴) برای ایران گل زد.

ترکیب تیم ملی ایران

علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، مجید حسینی (۶۵ سعید عزت اللهی)، محمدحسین کنعانی زادگان، رامین رضائیان، سامان قدوس، روزبه چشمی، مهدی قایدی (۶۵ محمد محبی)، شهریار مغانل و(۶۵ کریم انصاریفرد)، علیرضا جهانبخش (۸۱ احسان حاجی صفی) و مهدی طارمی (۷۷ امید ابراهیمی).

ترکیب ابتدایی تیم ملی در دیدار با هنگ کنگ

تغییرات برای محک زدن ملی پوشان

امیر قلعه نویی که نخستین دیدار برابر فلسطین را با پیروزی پشت سرگذاشته بود، برای دیدار با هنگ کنگ پنج تغییر در ترکیب تیم ملی ایجاد کرد تا به بازیکنان بیشتری میدان بدهد و ترکیب نهایی برای دیدارهای بعدی را به دست بیاورد. میلاد محمدی، مجید حسینی، رامین رضائیان، روزبه چشمی و شهریار مغانلو نفراتی بودند که نسبت به ترکیب ابتدایی بازی با فلسطین از ابتدا به میدان رفتند.

تیر ایران به سنگ خورد

تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار با فلسطین توانست خیلی زود به گل برسد و با همین گل شیرازه دفاعی و تفکرات تاکتیکی حریف را بهم ریخت، قصد داشت در دیدار با هنگ کنگ هم این اتفاق را تکرار کند اما با وجود حملات پرتعداد و فشار روی دروازه حریف موفق به این کار نشد.

شهریار مغانلو یکی از تغییرات تیم ملی در دیدار با هنگ کنگ بود

خطر از بیخ گوش تیم ملی گذشت

در شرایطی که ایران تلاش می‌کرد به گل برتری دست پیدا کند، هنگ کنگی ها که پرس از بالا را در دستور کار قرار داده بودند در دقیقه ۱۷ تا آستانه باز کردن دروازه ایران پیش رفتند. در این صحنه روزبه چشمی پشت محوطه جریمه قصد دفاع توپ را داشت که مرتکب اشتباه شد و توپ پس از برخورد به بازیکن حریف در اختیار اورتون درون محوطه جریمه قرار گرفت و خروج بیرانوند هم ثمری نداشت اما با خوش شانسی ضربه بازیکن حریف از بالای دروازه به بیرون رفت تا اولین خطر جدی بازی برای هنگ کنگ رقم بخورد.

قایدی با روش تخصصی گل زد

بالاخره قفل دروازه تیم ملی هنگ کنگ باز شد و مهدی قایدی در دقیقه ۲۴ با همان روشی که در دیدار با فلسطین گل زده بود و یکی از تخصص‌ها و سبک بازی اش هست، با ضربه‌ای بغل پا و فنی به سمت مخالف دروازه گل نخست ایران را به ثمر رساند.

مهدی قایدی زننده تنها گل تیم ملی ایران در نیمه اول

پاشنه آشیل همه را نگران کرد

تیم ملی هر چند یک گل از حریف پیش بود اما بعد از آن ضعف در ساختار دفاعی و به ویژه ناهنگی در خط دفاعی فرصت‌های خوبی در اختیار حریف قرار داد که دروازه ایران را باز کند. مهمترین آن در دقیقه ۴۰ بود که اشتباه میلاد محمدی در دفع توپ در حالی که بیرانوند هم از دروازه خارج شده بود، توپ را تا آستانه ورود به دروازه پیش برد که بیرانوند در برگشت و با مشت کردن از روی خط اجازه باز شدن دروازه را نداد. هر چند دفع ناقص او روی پای مهاجم هنگ کنگ فرود آمد اما ضربه این بازیکن به بیرون رفت.

پیروزی در نیمه اول با نگرانی

هر چند تیم ملی فوتبال ایران نیمه اول دیدار با هنگ کنگ را با پیروزی پشت سر گذاشت اما ضعف آشکار در خط دفاعی و موقعیت‌هایی که حریف برای رسیدن به گل داشت، نگرانی‌هایی را برای نیمه دوم و به ویژه دیدارهای آینده به وجود آورد چرا که حریف به راحتی خود را به دروازه تیم ملی می‌رساند و خطرساز می‌شود.

هنگ کنگی ها هر زمان اراده کردند به دروازه ایران نزدیک شدند

فشار کم اثر روی دروازه هنگ کنگ در نیمه دوم

ملی پوشان ایران نیمه دوم را با فشار روی دروازه هنگ کنگ آغاز کرد اما این حملات آنقدر زهردار نبود که بتواند موقعیت خطرناکی را برای تیم ملی به همراه داشته باشد. توپ تا پشت محوطه جریمه هنگ کنگ خوب منتقل می‌شد اما بی برنامگی در حمله و ارسال‌های بی دقت شرایط را برای ایجاد موقعیت فراهم نمی‌کرد.

مصدومیت حسینی و سه تعویض همزمان

امیر قلعه نویی که از عملکرد شاگردانش راضی نبود در دقیقه ۶۵ سه تعویض همزمان انجام داد تا شاید شرایط بهتر شود. مجید حسینی که دچار مصدومیت شده بود به اجبار جایش را به عزت اللهی داد. انصاریفرد و محبی هم به جای قایدی و مغانلو وارد زمین شدند تا شاید روند تیم ملی بهتر شود.

اشتباهات خط دفاعی صدای بیرانوند را هم درآورد

تعویض عجیب قلعه نویی

در شرایطی که تیم ملی برای رسیدن به گل‌های بیشتر باید شیوه تهاجمی خود را با بازیکنان سرعتی تقویت می‌کرد، در دقیقه ۷۷ امیر قلعه نویی دست به تعویض زد و امید ابراهیمی را به جای مهدی طارمی به میدان فرستاد. این دومین دیداری بود که طارمی عملکرد قابل توجهی در تیم ملی نداشت و در این دیدار هم حتی صاحب یک موقعیت نشد.

فشار هنگ کنگی ها در دقایق پایانی

قرمزپوشان هنگ کنگ در دقایق پایانی برای جبران گل خورده حملاتی را روی دروازه ایران پی ریزی کردند اما در زدن ضربات آخر اعتماد به نفس لازم را نداشتند. البته بازی ضعیف و دور از انتظار تیم ملی ایران باعث شد تا حریف نزدیک به دروازه شود و موقعیت‌هایی را ایجاد کند.

رضاییان هم ناکام ماند

در دقیقه ۸۳ پاس خوب سامان قدوس برای رامین رضائیان درون محوطه جریمه ایران را در موقعیت رسیدن به گل دوم قرار داد اما ضربه این بازیکن با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت. چند دقیقه بعد ارسال حاجی صفی درون محوطه شش قدم پس از برخورد به پای مدافع حریف از روی سر انصاریفرد رد شد و به کرنر رفت.

صعود با ترس و نگرانی

تیم ملی ایران هر چند با پیروزی یک بر صفر برابر هنگ کنگ ۶ امتیازی شد و صعودش به مرحله بعدی را قطعی کرد اما نمایشی ضعیف، دور از انتظار، ناهماهنگ، بی برنامه و پر از اشتباهات فردی داشت که قطعاً تکرار آن از سوی ملی پوشان می‌تواند عمر حضور تیم ملی در قطر را کوتاه کند. این نگرانی به ویژه در خط دفاعی می‌تواند برای تیم ملی خاطرات تلخی را رقم بزند.