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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷

حال‌وهوای حرم مطهر رضوی در بامداد شهادت امام رضا(ع)

حال‌وهوای حرم مطهر رضوی در بامداد شهادت امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم حال‌وهوای حرم مطهر رضوی در بامداد شهادت امام رضا(ع) با نوای مهدی رسولی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6915384

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