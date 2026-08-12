https://mehrnews.com/x3cNdj ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷ کد مطلب 6915384 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷ حالوهوای حرم مطهر رضوی در بامداد شهادت امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم حالوهوای حرم مطهر رضوی در بامداد شهادت امام رضا(ع) با نوای مهدی رسولی را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6915384 کپی شد مطالب مرتبط روایت زائران کوچک در شب شهادت امام رضا(ع) عزاداری زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) منتخب چهارپایهخوانی با نوای حسین ستوده در حرم امام رضا(ع) زنان نوغان در سوگ امام رضا(ع) عزاداری و آیینهای مختلف کشور در خیابان امام رضا(ع) مشهد زیارت امام رضا(ع)؛دعوتی به دریای بیکران رحمت و پناهی برای دلهای خسته حال و هوای مشهد مقدس در سالروز شهادت امام رضا(ع) نوای غم در حرم رضوی؛ آذریها در سوگ خورشید خراسان سوگواری کردند برچسبها حرم امام رضا (ع) دهه پایانی ماه صفر مشهد
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