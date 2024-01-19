به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از دور دوم مرحله گروهی جام ملت های آسیا از ساعت ۲۱ امروز جمعه در ورزشگاه خلیفه دوحه قطر و در حضور ۳۶ هزار تماشاگر برگزار شد که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. مهدی قایدی(۲۴) برای ایران گل زد.

امیر قلعه نویی بعد از این بازی گفت: خوشحالیم سه امتیاز بازی را گرفتیم. بازی خوبی را انجام دادیم اما این قدر خراب کردن موقعیت باعث می شود سرمربی سکته کند. نزدیک بود در دقایق آخر بابت خراب کردن موقعیت ها تنبیه شویم. به تیم هنگ کنگ تبریک می گویم. فوتبالی را بازی کردند که دنبال پیروزی بودند. به هر حال صعودمان را قطعی کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: موقعیت های خوب در محوطه شش قدم و دروازه خالی را گل نکردیم. با این حال کلین شیت پس از مدت ها داشتیم که خوشحالم. از اینکه زیاد موقعیت خراب می کنیم خیلی خیلی ناراحتم.

قلعه نویی درباره شکست غیرمنتظره ژاپن مقابل عراق و تاثیر آن روی برنامه تیم ملی ایران تاکید کرد: طبیعتا مربیان برای خودشان معادله ترسیم می کنند. به هر حال هر طور پیش برویم به یکی از این تیم ها می خوریم. به اینکه با چه تیمی در مراحل بعدی بازی داریم فکر می کنیم اما بیشتر روی قدرت تیم خودمان فکر می کنیم.

او درباره اشتباهات متعدد بازیکنان در ارسال پاس ها و ناراحتی او در تصاویر تلویزیونی تاکید کرد: من این حرف را قبول دارم. یکی از مشکلات بازیکنان ایرانی این است که کیفیتی که در همه بازی ها داشته باشند را ندارند. چندین سال است چنین تجربه ای را دارم. یک بازیکن بهترینش هشتاد درصد باید باشد و در بدترین حالت هفتاد درصد است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اگر نصف موقعیت هایمان را گل می کردیم شاید تا حالا چهار گل زده بودیم و خود شما هم سوالتان را طور دیگری می پرسیدید. نمی دانم مشکل در آگاهی از نتیحه بازی با ژاپن بود اما به هر حال مشکلی است که بازیکن ایرانی دارد و من هم در گیر آن هستم.

امیر قلعه نویی با تاکید بر این که مشکلی بابت هتل و مسایل آن ندارند، از فضایی که بعد از این بازی شکل گرفته است نام برد و گفت: قبول دارم فضای مجازی ناراحت باشد اما اگر توپ هایمان گل می شد چنین سوالاتی هم پرسیده نمی شد. بازیکنانی مثل میلاد محمدی، رامین رضاییان و شهریار معانلو خوب بودند. در ساختار دفاعی و ایجاد موقعیت خوب بودیم اما باز هم می گویم در گلزنی خوب نبودیم.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در لحظات پایانی فرصت های ارسال کرنر و ضربات آزاد به حریف داده شدیادآور شد: وقتی تیم تحت فشار می افتد طبیعی است فشردگی بازی هم در دقایق آخر با نتیحه یک بر صفر احساس شود. نتیجه مطمئنی نداشتیم اما قبول دارم باید خیلی بهتر بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره شیوه بازی تیم ملی ایران یادآور شد : ۱۰ سال بود یک مدل دیگر بازی می کردیم. وقتی بخواهید تغییر دهید هزینه هم دارد. از اولین بازی که من آمدم دیدار با روسیه بود که فاصله طولی ۳۰ متر بود که حالا به ۲۵ متر رساندیم. سعی کردیم بازی را با پرتاب های بلند از فشار خارج کنیم.

قلعه نویی در پایان خاطرنشان کرد: با احترامی که برای مربی هنگ کنگ قایلم اما آمار بازی بیرون می آید و همه چیز مشخص می شود. اگر موقعیت هایمان تبدیل به گل می شد اتفاقات دیگری می افتاد. ژاپن دو بازی کرده که چهار گل خورده است. حالا ما فقط یک گل خوردیم. آمار بازی نشان می دهد اختلافات فاحشی با حریف داریم.

وی ادامه داد: با انتقادات شما و راهنمایی های شما امیدواریم بازی به بازی بهتر شویم. این تیم ملی در هشت سال گذشته با هزینه های آنچنانی با تیمی جوان اینقدر انتقاد نمی شد. یکسری بخل و حسادت دارند نمی خواهند موفق شویم. کمپ های آنچنانی و امکانات آنچنانی با بازیکنان فعلی که چهارسال جوانتر بودند همه چیز را گل و بلبل نشان می دادند. امیدوارم حب و بغض در برخی حرف ها نباشد. من هم ایراداتی دارم که بابت انتقادها از شما ممنونم اما امیدوارم حب و بغض نباشد.

امیر قلعه نویی ادامه داد: یکسری افراد برنامه ریزی خاصی دارند تا به تیم ملی ایران فشار وارد کنند. ما بازی به بازی جلو می رویم و در فوتبال هیچ دیداری قابل پیش بینی نیست.

او افزود: چه کسی فکر می کرد که ژاپن در دو بازی، ۴ گل دریافت کند. از روزی هم که من به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شدم انتقاد ها از تیم ملی هم به وجود آمد؛ در نشست خبری هم عنوان کردم که در دوره های گذشته با اینکه امکانات بهتر بود و بازیکنان جوان بودند اما سوالات حاشیه ای مطرح نبود اما به یکباره در این دوره چنین انتقادهایی مطرح می شود.

قلعه نویی خاطر شان کرد: فوتبال آسیا در یک دهه اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است و با این وجود باز هم برخی افراد قصد دارند تا به تیم فشار وارد کنند. البته من از سال ۲۰۰۷ به چنین فشارهایی چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی عادت کرده ام.

او در خصوص تعویض مهدی قایدی گفت: ما باید به گونه ای از بازیکنان استفاده کنیم تا در مرحله های حذفی فشار کمتری روی آنها باشد، مهدی قایدی یکی از بهترین بازیکنان ایران در این بازی بود و حتی اگر گل های بیشتری به ثمر می رساندیم یکی، دو بازیکن دیگر را هم تعویض می کردم.

قلعه نویی در پایان تصریح کرد: بابت مصدومیت های متوالی بازیکنان نگران هستم و از کادر پزشکی تیم بسیار سپاسگزارم که نهایت تلاش خود را می کنند تا بازیکنان هرچه سریعتر به شرایط بازی برسند.