به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، رامین رضاییان مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی مقابل هنگ کنگ در نشست خبری اظهار داشت: به نظرم وقتی که بازی را آغاز کردیم باید از فرصت‌های خودمان به خوبی استفاده می‌کردیم. به شخصه چند موقعیت را از دست دادم و در چنین دیدارهایی وقتی موقعیت‌ها را از دست می‌دهید تیم حریف جرأت پیدا می‌کند. به تیم هنگ کنگ هم به خاطر بازی که انجام دادند تبریک می گویم.

وی افزود: در روز بدمان کلین شیت کردیم و گل نخوردیم که نشان از کار تیمی می‌دهد. در نهایت بابت سه امتیاز خوشحالم هستیم.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: ما بازی را بردیم. اینکه مدام سوال هایی پرسیده می شود که در تورنمنتی به این بزرگی خوب نیست که چنین مسائلی پرسیده شود. ما امروز گل نخوردیم و چند موقعیت هم گل نکردیم. ما در این تورنمنت می خواهیم قهرمان شویم. ما بازی به بازی پیش می رویم.