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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۴۸

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

رضاییان: باید از فرصت‌ها بهترین استفاده را می کردیم

رضاییان: باید از فرصت‌ها بهترین استفاده را می کردیم

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به نحوه بازی ملی پوشان مقابل هنگ کنگ گفت: بازی را خوب آغاز کرده بودیم و باید از فرصت ها خودمان به خوبی استفاده می کردیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، رامین رضاییان مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی مقابل هنگ کنگ در نشست خبری اظهار داشت: به نظرم وقتی که بازی را آغاز کردیم باید از فرصت‌های خودمان به خوبی استفاده می‌کردیم. به شخصه چند موقعیت را از دست دادم و در چنین دیدارهایی وقتی موقعیت‌ها را از دست می‌دهید تیم حریف جرأت پیدا می‌کند. به تیم هنگ کنگ هم به خاطر بازی که انجام دادند تبریک می گویم.

وی افزود: در روز بدمان کلین شیت کردیم و گل نخوردیم که نشان از کار تیمی می‌دهد. در نهایت بابت سه امتیاز خوشحالم هستیم.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: ما بازی را بردیم. اینکه مدام سوال هایی پرسیده می شود که در تورنمنتی به این بزرگی خوب نیست که چنین مسائلی پرسیده شود. ما امروز گل نخوردیم و چند موقعیت هم گل نکردیم. ما در این تورنمنت می خواهیم قهرمان شویم. ما بازی به بازی پیش می رویم.

کد مطلب 5998973
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • ــــــــ IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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      پاسخ
      موفق باشید:)

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