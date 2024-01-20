به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی برنامه، تولید و تصویربرداری فصل جدید «کودک شو» از هفته گذشته در دکور و لوکیشن جدید با اجرای ملیکا شریفینیا و به تهیهکنندگی حسین ربانی غریبی آغاز شد.
در آستانه پخش از تیزر فصل جدید نیز رونمایی شده است، پژمان بازغی که اجرای این برنامه را در فصلهای قبل به عهده داشته مهمان ویژه قسمت اول خواهد بود و از حضور خود در این مسابقه در این سالها میگوید.
اولین قسمت از فصل جدید مسابقه «کودک شو» پنجشنبه ۵ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه نسیم می رود و این برنامه به صورت هفتگی سه شب در هفته پنجشنبه، جمعه و شنبه شبها به پخش میرسد.
فصل جدید مسابقه «کودک شو» به تهیهکنندگی حسین ربانی غریبی و به کارگردانی رضا مهرانفر، با طراحیهای جدید بازیها به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
