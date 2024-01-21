به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و اختتامیه هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران، امنیت غذایی، تغییر اقلیم و کاهش و تغییرات در بارندگیها را از جمله چالشهای پیش رو عنوان کرد.
وی ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر و با اشاره به جنگهای غزه و اوکراین مطرح کرد: این جنگها مباحثی را در زمینه امنیت غذایی مطرح و چالشهایی را برای کشورها ایجاد میکنند. تغییر اقلیم یکی از چالشهای پیش روی ماست؛ در حوزه زیرساخت آب و خاک راه نرفته بسیار داریم که شاید اصلی ترین عامل آن مربوط به سرمایه گذاری باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با اشاره به اینکه نیمی از کانالهای آبیاری ما خاکی هستند که این خبر خوبی نیست و باید تدبیری برای آن اتخاذ کرد، عنوان کرد: نیاز غذایی ما بیشتر شده است و در سند امنیت غذایی اکنون حدود ۱۲۵ میلیون تن غذا تولید میکنیم که باید به ۱۶۰ میلیون تن برسد. منابع آبی ما نیز به معنای واقعی محدود شده است.
نیازی شهرکی ادامه داد: وزارت نیرو ادعا میکند که ۸۲ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میشود اما در حقیقت این گونه نیست و این میزان آب وجود ندارد. به نظر میرسد پروژههای حوزه کشاورزی گران اجرا میشوند. آیا نمیتوان تدابیری را اتخاذ کرد که آنها ارزانتر و با بودجه کمتری تمام شوند؟ اکنون تغییر اقلیم به حدی سریع اتفاق میافتد که علم نمیتواند با این سرعت با آن همراه شود.
وی با طرح این سوال که مباحث حقوقی در کنار مباحث اجتماعی در اجرای پروژهها چگونه دیده میشوند، بر ضرورت جذب سرمایه گذار تاکید و بیان کرد: آب ورودی به بخش کشاورزی در حال کاهش بوده و این بخش اکنون دو رقیب شرب و صنعت دارد و بخش اعظمی از منابع آبی که در اختیار ما بوده، در حوزه شرب مصرف میشود، البته ایرادی وارد نیست زیرا بحث حیات مردم است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با بیان اینکه علی رغم موضوعات مذکور تاکنون توانستهایم پایداری تولید را حفظ کنیم، اظهار کرد: امنیت غذایی در کشور موضوعی به شدت جدی است و باید به آن پرداخته و برای آن تدابیری اتخاذ شود. آیا مصرف ما بهینه و صحیح است؟ به نظر میرسد این میزان مصرف باید کمی منطقی شود.
نیازی شهرکی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباطات با دانشکدهها خاطرنشان کرد: پایان نامههای مقطع دکترا تخصصیتر شده و دانشجویان در پایان نامهها و تزهای خود بیشتر به سمت پرداختن به چالشهای مذکور هدایت شوند. اکنون حداقل یک هزار هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل زیرساختهای حوزه جهاد کشاورزی، فقط در داخل مزرعه نیاز است.
وی با اشاره به اینکه باید سازههای گذشته در حوزه مهندسی کشور را پایش کنیم، عنوان کرد: علیرغم اینکه خاک بستر تولید است اما ما از این موضوع غفلت ورزیدهایم و موضوع حاصلخیزی خاک نمیتوان گفت فراموش شده اما مورد کم مهری واقع شده است. امیدواریم نشستهای این دو روز به پایداری تولید و امنیت غذایی و رفع چالشهای موجود کمک کنند.
