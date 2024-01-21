توقیف موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در کیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق در دماوند خبر داد و در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و در پی گشت زنی هدفمند مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ کیلان موفق به کشف و توقیف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق شدند.

وی ارزش ریالی موتورسیکلت مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با هماهنگی‌های قضائی با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و گمرکی، موتورسیکلت به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی دماوند در خاتمه با اشاره به این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت کشور است از مردم خواست برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و اخبار خود را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.