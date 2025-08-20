گردوی قاچاق به بازار نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف مقدار قابل توجهی گردوی خارجی فاقد مجوز قانونی در دماوند خبر داد.

ملکی در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، طی شبانه‌روز گذشته مأموران کلانتری ۱۵ آبعلی با کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و آن را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی، موفق به کشف ۳۰۰ کیلوگرم گردوی قاچاق شدند که فاقد مجوز قانونی بود و در این رابطه راننده خودرو به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی دماوند ارزش تقریبی این محموله قاچاق را بر اساس نظر کارشناسان حدود ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و تصریح کرد: برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق کالا و ارز، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.