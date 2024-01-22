حرکت به سمت تربیت حماسی در دستور کار قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شعرخوانی «بمب بادبادک نیست» شنبه ۳۰ دی در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری در این‌برنامه درباره سبک تربیتی که جهاد در آن اهمیت دارد، گفت: چه تربیتی باعث می‌شود وقتی کلمه مبارزه و جهاد پیش می‌آید افراد به وسط میدان بیایند؟ این سبک تربیتی چیست؟ چه چیز باعث مقاوم شدن افراد می‌شود؟ خروجی سبک‌های تربیتی امروز این است. ما باید به فکر این نوع تربیت باشیم. شهدای مدافع حرم و مجاهدان علمی ما میانگین سنی ۳۰ سال داشتند و شهید شدند.

وی افزود: اینکه در هر مبارزه‌ای چه علمی باشد و چه در میدان شخص خودش را موظف به حضور بداند، فقط در تربیت حماسی اتفاق می‌افتد. اگر فردی بخواهد مبتنی بر نیازهای جامعه و نیازهای تمدنی کار کند یک طراحی مشخص در حوزه تربیتی نیاز دارد. این جلسه یکی از مصادیق تربیت حماسی است. در دنیا دستگاه‌های تربیتی مختلف داریم. اما در دوره کنونی باید به سمت تربیت حماسی برویم و این نکته را در نظر بگیریم که امروز دنیا از این موضوع هراسان است.

در ادامه حسین تولایی شاعر کودک و نوجوان که اجرای این برنامه را برعهده داشت، با تأکید بر کلمه کودک گفت: فرقی نمی‌کند کودک کجا باشد. کودکان معنای واقعی صلح و آرامش هستند و صلح و آرامش طبیعی‌ترین حق کودکان است. در اینجا به یاد کودکانی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر تحت ستم بودند جمع شدیم. یاد می‌کنیم از کودکان شهید کرمان و همه کودکانی که به نحوی در سراسر دنیا آرامش ندارند. بهانه ما کودکان غزه و کرمان است اما به یاد تمام کودکان هستیم.

وی افزود: اگرچه اندوهگین هستیم اما قرار نیست در برابر این ظلم‌ها فقط غمگین شویم. دور هم جمع شدیم تا اندیشه‌های خود را بنویسیم.

در بخشی دیگر از این نشست محمود پوروهاب شاعر کودک و نوجوان گفت: ادبیات پایداری در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد. شاهنامه هم با اینکه می‌گوئیم حماسی است اما در حوزه ادبیات پایداری است، چون بحث دفاع از سرزمین دارد. اگرچه شعر پایداری در روزگار ما مطرح شده است اما در این زمینه شاعرانی از گذشته داریم که اشعار خوبی دارند. در دوره صفویه و مشروطه شعرهای خوبی داریم که تحت عنوان پایداری قرار می‌گیرند.

این شاعر کودک و نوجوان گفت: در قدیم بیشتر کسانی که از کشور دفاع می‌کردند نظامی بودند. اما مقاومت در ایران با آحاد مردم بوده؛ نمونه بارز آن ۸ سال دفاع مقدس است که تمام مردم به شکل‌های مختلف در آن حضور داشتند درحالیکه در جاهای دیگر بیشتر بار دفاع بر دوش نظامیان بوده است.

پوروهاب در پایان صحبت‌های خود بر اهمیت ادبیات پایداری و تهیه کتاب پژوهشی درباره ادبیات پایداری تأکید داشت.

در نشست شعرخوانی «بمب بادبادک نیست» شاعران ادبیات پایداری از جمله جواد محقق، علیرضا قزوه، میلاد عرفان‌پور، بابک نیک‌طلب، حمید هنرجو، مریم زندی، طیبه شامانی، کمال شفیعی، سیدحبیب نظاری، طاهره شهابی، محمدمهدی عبدالهی، مریم اسلامی، اکرم‌السادات هاشمی‌پور، شقایق پای‌رنج، صبا فیروزی، علی داوودی، ماهرخ دوستی و مریم علایی با خواندن شعرهای خود با موضوع شهدای غزه و کرمان یاد شهدای کودک و نوجوان را گرامی داشتند.

فاطمه عبدی‌نسب و مائده طاهر از اعضای نوجوان باشگاه قاف از استان قزوین نیز شعرهایی با موضوع غزه خواندند.

همچنین در این نشست در کنار شعرخوانی شاعران با موضوع کودکان مظلوم غزه و گرامی‌داشت شهدای کرمان، مراسم پایانی مسابقه «دوست فلسطینی من» برگزار شد.