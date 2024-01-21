هشدار زرد سازمان هواشناسی برای ۲ سامانه جوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی کشور، سامانه بارشی موجب بارش باران، در نواحی سردسیر و مرتفع بارش برف، وزش باد شدید موقت، در نواحی کوهستانی کولاک برف، کاهش نسبی دما و در مناطق گرمسیر رعدوبرق خواهد شد.
این سامانه روز دوشنبه آذربایجان شرقی، شمال و نوار غربی آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، غرب مازندران و گیلان و روز سهشنبه کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، البرز، قزوین، تهران، شمال شرق خوزستان، لرستان و غرب اصفهان را در بر میگیرد. روز چهارشنبه آذربایجان شرقی، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، البرز، تهران، قم، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال شرق خوزستان، لرستان، شمال استانهای فارس، سمنان و خراسان رضوی درگیر این سامانه بارشی خواهند شد.
احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی، احتمال مسدود شدن راههای ارتباطی روستایی در نواحی کوهستانی و مناطقی با اقلیم سرد، احتمال بهمن، احتمال آبگرفتگی معابر، کاهش نسبی دما و احتمال افت فشار گاز و قطعی برق در این شرایط جوی پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی نسبت به آمادگی راهداری جهت برفروبی در گردنهها و مناطق سردسیر، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها، عدم قرارگیری در بستر مسیلها و رودخانههای فصلی، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، محدودیت در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی توصیه کرده است.
سامانه دوم افزایش گرادیان فشار سطح زمین اعلام شده که روز چهارشنبه موجب وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک میشود. استانهای کرمان، فارس، اصفهان، شرق چهارمحال و بختیاری، یزد، مرکزی، همدان، قم، جنوب تهران و سمنان مناطقی است که تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.
اثر مخاطره آن وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید، احتمال اختلال در رفت و آمدهای شهری و ناوگان حمل و نقل، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و احتمال آسیب به سازههای موقت، تیرهای برق و بنرها پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی به اجتناب از حضور غیر ضروری در فضای باز به ویژه برای افراد سالمند و بیماران تنفسی و قلبی، پرهیز ازفعالیتهای کویر نوردی، احتیاط در تردد جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت، احتیاط در فعالیتهای عمرانی، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در حاشیه ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال، استحکام نهالهای تازه کشت شده با نصب قیم، خودداری از محلولپاشی و سمپاشی در مزارع، استحکام و ترمیم سقف و سازههای سالنهای پرورشی و عایق بندی و محافظت از کندوها توصیه کرده است.
