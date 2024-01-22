به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رونمایی از کتاب کارتون و کاریکاتور «بیمارستان منطقه جنگی نیست» و همچنین مراسم افتتاحیه نمایشگاه کارتون و کاریکاتور با همین عنوان، عصر دوشنبه دوم بهمن ماه در حوزه هنری برگزار شد.

اکرم صدیقی رئیس حوزه هنری استان خراسان شمالی که این نمایشگاه حاصل حوزه هنری این استان به شمار می‌رود، در ابتدای نشست گفت: بیمارستان در تمامی دنیا، نقطه جنگی محسوب نمی‌شود و بر اساس قوانین حقوق بشر این مکان نباید مورد بمباران و حملات جنگی قرار بگیرد اما رژیم صهیونسیتی با بهانه‌های مختلف بیمارستان‌های غزه را بمباران کردند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در اقدام و واکنش سریع فراخوانی برای هنرمندان کاریکاتوریست اعلام کنیم تا آثار آن‌ها درباره این موضوع به دست مان برسد.

وی بیان کرد: فراخوان این رویداد به همت عباس ناصری هنرمند کارتونیست بجنوردی منتشر شد که توانستیم بر اساس این فراخوان، مشارکت جمعی از هنرمندان بین‌المللی را در انتشار آثاری مرتبط با موضوع حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان را داشته باشیم. در قدم بعدی‌مان امیدواریم این نمایشگاه با هنرمندان بین‌المللی‌اش را در کشورهای دیگر نیز برگزار کنیم.

هنرمندانی که اسامی آن‌ها لرزه به تن صهیونیست‌ها می‌اندازد

در ادامه، عباس ناصری هنرمند کاریکاتوریست و کارتونیست که کار دبیری و کیوریتوری این نمایشگاه را عهده‌دار بوده است، در سخنانی گفت: عموماً هنرمندان کارتونیست نسبت به وقایع ساکت نیستند و اتفاقی همچون بمباران بیمارستان در غزه یکی از اتفاقاتی بود که هنرمندان ایرانی و خارجی در قبال آن سکوت نکردند و بعد از اتفاق، شاهد خلق بسیاری آثار در این ارتباط بودیم. از طرفی دیگر چون من از انجام کار تکراری حذر می‌کنم، این سوژه را علیرغم این‌که ناراحت کننده و تاسف آور بود، ناب دیدم و این رذالت رژیم جعلی سبب شد تا سوژه‌ای ناب به دست هنرمندان برسد و همین موضوع باعث شد در مدت زمان کوتاهی هنرمندان را پای کار بیاوریم.

وی با بیان این‌که کارهای اورجینال و دست اول هنرمندان بین‌المللی در نمایشگاه ارایه شده است، درباره کتاب نمایشگاه نیز توضیح داد: کتاب کارتون و کاریکاتور «بیمارستان منطقه جنگی نیست» همزمان با عملیات طوفان الاقصی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مراکز غیر نظامی از جمله بیمارستان و نسل‌کشی مردم بی دفاع غزه به ویژه کودکان با تلاش ۳۵ هنرمند کاریکاتوریست خارجی از ۲۴ کشور پدید آمده است. در نمایشگاه «بیمارستان منطقه جنگی نیست» نیز ۵۱ اثر از آثار ناب هنرمندان مطرح دنیا از جمله کارلوس لتوف و گیلمار به نمایش گذاشته شده است.

ناصری همچنین تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند که وقتی فراخوانی این‌چنین منتشر می‌شود، سرمایه و پولی هدر می‌رود اما باید بگویم که آثار این نمایشگاه کاملاً دلی خلق شده‌اند و هنرمندان از اعتبار خود مایه گذاشتند. اسامی هنرمندانی که در نمایشگاه «بیمارستان منطقه جنگی نیست» اثر دارند، لرزه به تن صهیونیست‌ها می‌اندازد.

هنر کاریکاتور باید به بی عدالتی و نسل‌کشی واکنش نشان دهد

در ادامه ویدیویی از یکی از هنرمندان حاضر در نمایشگاه پخش شد. دارکو دارلجویک هنرمند کاریکاتوریست اهل مونته‌نگرو درباره فلسفه برگزاری این نمایشگاه توضیح داد: فارغ از این‌که به چه زبانی صحبت می‌کنیم، از شرارت‌های اسراییل و جنگ و خشونتی که به راه انداخته است، ناراحت هستیم و عاصی شده‌ایم. هنر کاریکاتور باید به بی عدالتی، جنگ نابرابر، نسل کشی و حمله به مدارس و بیمارستان‌ها واکنش نشان دهد و حالا که ارتش صهیونیستی بزرگترین جنایت بشری را انجام داده است، ما هنرمندان باید با آثارمان مقابل این سیاست بایستیم.

«کاریکاتور» به مثابه ادوات دور بُرد و نقطه زن است

محمد زرویی نصرآباد مدیرکل هنرهای تجسمی حوزه هنری نیز به عنوان سخنران بعدی بیان کرد: عباس ناصری ارتباط گسترده جهانی دارد و آثار خاص و تک را نیز خلق می‌کند، به همین دلیل خوشحال هستیم که این نمایشگاه را راه‌اندازی کرده است. جنگی که الان شاهدش هستیم جنگی نابرابر و رسانه‌ای است و اگر ما بخواهیم کاری را که در جبهه فرهنگی می‌شود با جنگ نظامی مقایسه کنیم و کارایی ادوات هنری را به مثابه نیروهای جنگی ببینیم، قطعاً هنرمندان تجسمی یکی از پیش قراولان هستند که در کوتاه‌ترین زمان تاثیرگذارترین پاسخ‌ها را ارایه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: هنرهای تجسمی به ویژه کاریکاتور و گرافیک را می‌توان به مثابه ادوات دور بُرد و نقطه زن دانست و همان طور که رهبری می‌فرمایند باید از زبان هنر استفاده کرد، در این نمایشگاه نیز سعی شد تا با این سلاح وارد کار شویم.

زرویی یکی از نقاط تمایز این نمایشگاه را حضور هنرمندان بین‌المللی دانست و گفت: علاوه بر این‌که آثار خاصی برای نمایشگاه خلق شده است، هنرمندان بین‌المللی در این نمایشگاه حضور دارند، چراکه نگاه دوستان روی هنرمندان بین‌المللی بود؛ این دیدگاه سوال برانگیز و دارای پیام است که تنها ایرانیان به جنگ افروزی صهیونیست‌ها نمی‌پردازند و همه هنرمندان به آن واکنش نشان دادند و آن را اتفاقی انسانی دانستند و برای آن اثر ارسال کردند.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری بیان کرد: وظیفه ما این است از هنرمندان حمایت کنیم و در حوزه ترویج و حمایت، مرکز بر خود فرض می‌داند مشتاقانه هنرمندان را در آغوش بگیرد. در این زمینه سال آینده در حوزه آموزش و ترویج کارهایی را انجام خواهیم داد.

در ادامه، سعید لشگری معاون راهبردی استان‌های حوزه هنری نیز بیان کرد: در حادثه‌ای که شاهدش بودیم، به نوعی آزمون شرافت و انسانیت بود و هنرمندانی که وجدان و مسوولیت انسانی خود را در نظر گرفتند، در این زمینه اثری خلق و نقش شان را ایفا کردند. از این جهت این اتفاق را ارج می‌نهیم و این نمایشگاه نتیجه این انتخاب در این برهه است. این نمایشگاه ماحصل صف آرایی هنرمندان فارغ از نژاد و قومی مشخص در جبهه‌ای است که مقابل ظلم و جور است.

وی تاکید کرد: نگرانی غرب نیز این است تا جوانانی که با تربیت غربی پرورش یافتند، امروز کنار آن‌ها نیستند. در این برهه، حوزه هنری نیز در بحث کنش‌گری بین‌المللی نقش آفرینی می‌کند و جای خودش را پیدا کرده است.

در پایان این نشست خبری، از کتاب کارتون و کاریکاتور «بیمارستان منطقه جنگی نیست» رونمایی شد. سپس نمایشگاه «بیمارستان منطقه جنگی نیست» نیز با حضور حاضران در گالری عالی حوزه هنری افتتاح شد.